Castilla y León vuelve a marcar el paso de los acuerdos autonómicos PP-Vox, ¿y ahora qué?

Castilla y León ha vuelto a marcar la senda de los acuerdos entre PP y Vox a nivel autonómico. Si en 2022 fue el primer Gobierno regional que se pactó entre ambas formaciones, en este 2026 ha sido también la primera Comunidad Autónoma en la que los dos partidos han llegado a un entendimiento, aunque sea aún en el primer eslabón de la cadena, el de la elección de la nueva mesa del Parlamento autonómico.

En el caso Extremadura y Aragón, las dos formaciones no se pusieron de acuerdo y la designación de la presidencia de la Cámara legislativa autonómica se hizo en ambos casos sin consenso, haciendo valer el PP que fue el partido con más escaños.

La negociación más rápida

En Castilla y León, en cambio, ha bastado menos de un mes desde las elecciones para que ambos partidos hayan pactado la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

Aunque el comunicado que suscribe el acuerdo remitido este lunes está enviado de forma conjunta por las direcciones autonómicas de las dos formaciones, el pacto es fruto de las negociaciones que ambos partidos mantienen a nivel nacional y supone un punto de partida de cara a la composición conjunta de los Gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón.

Plazos

En el caso de Castilla y León, los plazos que comienzan a contar a partir de este martes, cuando se constituye la nueva mesa de las Cortes, son los siguientes. El nuevo presidente del Parlamento autonómico que se elija este martes dispondrá de quince días hábiles a partir del siguiente a la constitución de la Cámara autonómica (hasta el próximo 7 de mayo) para mantener conversiones con los distintos grupos políticos, con el fin de proponer un candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Posteriormente, hecha la propuesta, se deberá votar la investidura del nuevo presidente autonómico, cargo que ocupa actualmente en funciones el popular Alfonso Fernández Mañueco y que va camino de revalidar para un tercer mandato.

La normativa establece un plazo de dos meses para que las votaciones en las Cortes de Castilla y León para nombrar el nuevo presidente autonómico lleguen a buen puerto. Agotado ese plazo, si no hay designación, se deberá volver a la casilla de salida, es decir, a una nueva convocatoria electoral.

Deseo mutuo de facilitar la gobernabilidad

Sin embargo, el acuerdo de cara al nuevo Ejecutivo autonómico en Castilla y León ha quedado más allanado desde este lunes, como han confirmado PP y Vox al anunciar el pacto en ese primer trámite que supone la elección del presidente y la mesa de las Cortes regionales. "Se trata de un acuerdo firme y duradero en las Cortes como paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos", han subrayado.

De hecho, han enmarcado ese entendimiento en "el mandato expresado por los ciudadanos en las últimas elecciones, interpretando los resultados como una llamada a facilitar la gobernabilidad", han añadido en el comunicado conjunto.

El acuerdo reparte los sillones del Parlamento regional, de forma que el PP tendrá la presidencia de la Cámara legislativa, que no ostentaba desde 2019 al cedérsela hace dos legislaturas a Cs y la última a Vox. Por su parte, la formación de Santiago Abascal designará el vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León y PP y Vox se responsabilizarán también de dos secretarías de la Mesa de las Cortes, el órgano rector del Parlamento autonómico.