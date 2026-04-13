Un juzgado de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, de Facua: "Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar"

La magistrada de la plaza 18 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha emitido un auto de procesamiento contra Vito Quiles por sus mensajes contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua, en las redes sociales en 2022. La jueza entiende que "el conjunto de mensajes y vídeos es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión, revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas".

En su razonamiento jurídico, el auto recoge que de los mensajes de Zoperralli Quiles "resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar al querellante ante la opinión publica en venganza por las responsabilidades que atribuye al querellante, como representante de Facua, del cierre de sus cuentas en Twitter". Insiste en que "tal ánimo de vengaza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas".

La jueza apunta que esta manera de expresarse no cuenta con "ninguna justificación legítima" ni están "amparadas por la libertad de expresión". Además, recupera que este derecho "no otorga el derecho a la ofensa".

Argumenta la titular de la plaza 18 de la Sección de Instrucción que este "ánimo ofensor" es llevado por Quiles a "extremos intolerables". Señala que realiza "afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales". Además relaciona a Sánchez con una trama criminal de pederastia "sin más sustento que el ánimo de denostar al querellante". Señala de nuevo la jueza otros mensajes en los que Quiles continúa "con tan deplorable intención de hacer creer a terceros que el querellante es un pederasta".

A pesar de que la mayoría de mensajes fueron expuestos en sus redes personales, algunos se profirieron en vídeos de la empresa EDA TV. La jueza señala uno en el que, "con el logotipo comercial de EDA", Quiles, en tono y actitud provocativa, se persona en la entrada de un local de Facua y a través de la ventana preguntó" por Sánchez, al que, "en su tono irrespetuoso y ofensivo acostumbrado, llama "Facuo"". Por este motivo, la sociedad será responsable civil subsidiaria en este proceso.

La magistrada ha dado un plazo de 10 días a la defensa de Sánchez para presentar su escrito de acusación contra Zoperralli Quiles solicitando la apertura del juicio oral.

Sánchez muestra su satisfacción

El auto, fechado el pasado 3 de abril, fue notificado el pasado viernes a las partes. Sánchez ha mostrado "gran satisfacción" por el contenido del auto. A través de un vídeo publicado este lunes en su canal de Youtube lo ha tildado de demoledor.

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Cabe recordar que Vito Quiles declaró ante la jueza en segunda instancia, tras acogerse la primera vez a su derecho a no hacerlo. Según fuentes presentes en la declaración, el pasado 25 de febrero Zoperralli Quiles aseguró que la animadversión sentida por él hacia Sánchez provenía de que en febrero de 2022 logró que le cerrasen temporalmente su cuenta de Twitter, "una de las numerosas invenciones del ultraderechista", señalaron desde Facua.