Mañueco en la constitución de las Cortes: "Comienza una legislatura bajo el signo de la estabilidad"

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha declarado al inicio del pleno constituyente de las nuevas Cortes de Castilla y León que este martes se inicia una nueva legislatura "bajo el signo de la estabilidad". De esa forma se ha referido al pacto alcanzado entre el PP y Vox en esta Comunidad de cara a la conformación de la mesa del Parlamento regional, un acuerdo que es el primero alcanzado tras la marcha de Vox de los Gobiernos autonómicos en 2024 y que se produce después de que ni en Extremadura ni en Aragón se lograra pactar la composición de los órganos rectores de sus Cámaras legislativas autonómicas.

El presidente autonómico en funciones se ha mostrado convencido de que todos los procuradores de todas las formaciones políticas van a dar "el máximo de sus posibilidades por las personas de nuestra tierra".

Fernández Mañueco, que ha estado acompañado por el que va a ser el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez; la secretaria de la mesa de las Cortes, Rocío Lucas; y la nueva portavoz del PP en el Parlamento autonómico, la procuradora zamorana Leticia García; ha resaltado la valía de sus acompañantes.

Del nuevo máximo responsable de la Cámara legislativa autonómica pactado con Vox ha resaltado que lleva toda una vida dedicada al servicio público y es un "ejemplo de persona trabajadora, discreta, leal y eficaz". De la exconsejera Rocío Lucas ha subrayado que ha sido "la mejor consejera de Educación de la historia de nuestra Comunidad". Además, de la zamorana Leticia García ha advertido que va a desarrollar "una labor imprescindible" en el Parlamento autonómico como portavoz del PP.

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Fernández Mañueco ha admitido que el mandato se inicia "con estabilidad" por el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox, aunque "habrá que servir trabajando en el futuro, pero eso ya es otra historia".