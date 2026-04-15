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JUICIO KITCHEN

Cosidó rechaza haber ordenado la Kitchen: "Mi relación con Villarejo no era de confianza"

El ex director general de la Policía asegura que "en ningún caso" le hubiera aparecido "adecuado" asignar operaciones al comisario jubilado

Ignacio Cosidó, exsenador y exdirector de la Policía en el juicio sobre la Operación Kitchen en la Audiencia Nacional.

Ignacio Cosidó, exsenador y exdirector de la Policía en el juicio sobre la Operación Kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID

El ex director general de la Policía y exsenador del PP Ignacio Cosidó ha rechazado haber ordenado la Kitchen al clan policial: "Mi relación con Villarejo no era una relación de confianza y en ningún caso me hubiera aparecido adecuado", ha contestado este excargo del PP, al que José Manuel Villarejo llegó a situar en sus diarios "completamente al margen" de la operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En este sentido, ha completado que solo ha "encontrado una vez al señor Villarejo", en lo que fue "un saludo exclusivamente protocolario" en enero de 2012 cuando tomó posesión del cargo de director general de la Policía.

En sus agendas, el comisario jubilado acusa a "COSI" de seguir "puenteando a todos y señalando a M.D. como culpable de la politización de la poli (como el PSOE)". La que fuera 'número dos' del PP María Dolores de Cospedal no fue finalmente acusada por el instructor Manuel García Castellón.

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Sin embargo, Villarejo señaló a Cosidó en 2021 en la comisión de investigación que se desarrolló en el Congreso sobre Kitchen como una de las personas que le había encargado la operación parapolicial contra Bárcenas. Pero García Castellón tampoco vio indicios suficientes para acusarle.

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