Pardo de Vera defiende como "acertada" su gestión para la adquisión de mascarillas en Adif y define a Koldo como "transmisor" del ministro

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha sido la primera en declarar en la sexta sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, donde ha negado haber dado ninguna instrucción para elegir a la empresa Soluciones de Gestión --que era la avalada por el comisionista Víctor de Aldama-- como suministrador de los cinco millones de mascarillas para este organismo público al inicio de la pandemia. No obstante, ha defendido los resultados de la adjudicación de este contrato: "Mi equipo tomó una decisión acertada", ha manifestado.

Por otro lado, la ex alto cargo -- imputada en la parte de la causa que se investiga en la Audiencia Nacional-- ha calificado de "error" el contenido de un correo que le remitió el jefe de Personal de Adif, Michaux Miranda, por el que le ha preguntado el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y que reflejaba los principales hitos de compra de este material. En él y que decía expresamente que después de diversas gestiones para diversificar riesgos "se recibió la instrucción" de tramitarlo con un único proveedor, Soluciones de Gestión. Pardo de Vera ha negado la existencia de ninguna instrucción al respecto.

Sobre Koldo García, el asesor de Ábalos, ha manifestado que le consideraba el "transmisor" del entonces ministro, si bien alguna vez realizaba acciones que a ella no le gustaban y así se lo comunicaba al propio Ábalos. Así, ha recordado un episodio en el que le mostró su perplejidad porque Victor de Aldama, un empresario que nada tenía que ver con el Ministerio de Transportes, estuviera de forma habitual en el área reservada al gabinete ministro en el edificio. "A Ábalos le extrañó y dijo que sería porque era amigo de Koldo".

Realiza estas manifestaciones un día después de que Michaux Miranda Paniagua, ex director general de gestión de personas de esta empresa pública, señalara en la sesión de es martes ante los siete magistrados que juzgan este caso que fue ella --y unas horas después el subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez-- quien le pasó el contacto de la empresa Soluciones de Gestión. Pardo de Vera afirma haberlo obtenido del secretario general de Puertos del Estado y del subsecretario del Ministerio, y que se limitó a pasárselo a Miranda como un contacto más.

Soluciones era la firma avalada por el comisionista Víctor de Aldama cuyo nombre ya venía moviendo el asesor Koldo García en los despachos y que finalmente obtuvo los contratos millonarios para la compra de cinco millones de mascarillas por Adif, por las que se desembolsaron algo más de 12 millones y medio de euros. Miranda también dijo que fue la presidenta de la institución quien le encargó directamente la compra bajo la supervisión del secretario general del Ministerio, Gómez García.

Contratación de Jésica

Pardo de Vera, investigada en la parte de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, está presuntamente involucrada en la contratación en Ineco y Tragsatec de la que fue pareja del exministro Jésica Rodríguez. Durante el interrogatorio sobre este asunto el fiscal el ha preguntado expresamente por un mensaje en el que Koldo le envió el currículum de esta mujer, a la que ella no conocía de nada, y le pidió que lo moviera porque si no, el ministro le "corta los huevos". Pardo de Vera se ha limitado a señalar que es era el lenguaje habitual de Koldo y que llamó a la presidenta de Ineco y se lo envió, pero que desconocía los procedimientos de elección de personal de esta empresa. .Más tarde, a preguntas de la acusación popular ejercida en nombre del PP, ha manifestado que "mandar un currículum no supone absolutamente nada"

El pasado 8 de abril, el que fue subdirector de gestión administrativa de Adif y actuaba como contacto de Adif en los proyectos para los que supuestamente trabajaba Jésica Rodríguez, Ignacio Zaldívar, declaró en el juicio que Pardo de Vera le comunicó que trasladara que el ministro había dicho que "no se molestara" a la entonces pareja de Ábalos. Pardo de Vera no ha reconocido estas comunicaciones, pero sí ha recordado que antes de que Rodríguez continuara sus contrataciones con Tragsatec conoció la relación de esta con Ábalos y llamó al ministro para advertirle del conflicto de intereses. "Lo entenderás, le dije, y me respondió que lo que yo hiciera bien hecho estaría".

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"Alvarito" de Puertos

Igualmente está llamado a declarar Álvaro Sánchez Manzanares, el secretario general de Puertos del Estado conocido por los empresarios investigados en la trama de compra de mascarillas como "Alvarito", según aparecía en las conversaciones telefónicas y mensajes conocidos ya al inicio de la instrucción que arrancó en febrero de 2024. Firmó con la trama el más sustancioso de los contratos, por valor de más de 24 millones de euros, un negocio abrió la puerta a esta red de empresarios para lograr adjudicaciones por parte de otras administraciones bajo la órbita del PSOE.