Juanma Moreno se distancia de Feijóo y de otros gobiernos del PP para evitar el desgaste del rechazo frontal a la regularización de inmigrantes

El decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Consejo de Ministros, que afectará a unas 60.000 personas en Andalucía, ha irrumpido de lleno en la precampaña electoral andaluza. La iniciativa promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido duramente criticada por el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo y por los gobiernos de Valencia o Aragón que han anunciado recursos contra esta normativa por invasión de competencias. En este escenario, y a poco más de un mes de las celebración de las elecciones autonómicas, el Gobierno de Juanma Moreno ha optado por desmarcarse de la línea dura del partido, tomar distancia de la posición de Vox y eludir cualquier rechazo frontal a esta iniciativa. Un planteamiento, el de ponerse de perfil, que consideran insuficiente los grupos de izquierda.

"Siempre hemos apostado por una regularización ordenada y legal. Defendemos una inmigración regulada y ordenada. Y no nos movemos de ese posicionamiento viendo el momento en el que se produce ha generado polarizar y dividir", se limitó a defender la consejera de Inclusión Social, Loles López. Ni ella ni la portavoz, Carolina España, quisieron plantear un rechazo frontal como el que han escenificado las direcciones territoriales del PP en otras comunidades. No habrá hasta el 17M recurso ni un argumentario contra la iniciativa del Ejecutivo. El motivo es que el Gobierno de Juanma Moreno quiere eludir en estos momentos cualquier debate que pueda suponer un cierto desgaste o trasladar el debate político al ámbito nacional y no al autonómico.

Sólo el consejero de Justicia y Función Pública y candidato por Córdoba, José Antonio Nieto, se atrevió a dar un paso más aunque siempre a mucha distancia de otras direcciones territoriales y del propio Feijóo. "Creemos en una política de inmigración ordenada, regulada y con garantías que ponga en primer lugar el valor de la vida humana. Tomar una medida como esta con un objetivo más electoral que humano no es lo idóneo", advirtió. La realidad, en cualquier caso, es que la regularización de inmigrantes como tal no tiene impacto directo en las elecciones (ninguno de los afectados podrá votar) pero sí abre un debate en torno a la inmigración que el PP-A entiende como un recurso a la "polarización" en la campaña que pueda afectar a sus expectativas electorales.

La izquierda presiona un posicionamiento firme

Pero la estrategia de ponerse de perfil no es suficiente para la izquierda que un día después de la aprobación del Consejo de Ministros ha salido en tromba para arremeter contra Vox, contra la dirección de Génova y contra los líderes territoriales que han anunciado recursos. "El PP está alimentando los discursos de odio que Vox proclama a los cuatro vientos identificando a las personas procedentes de otros países y a los residentes en España con la delincuencia", explicó la secretaria general del PSOE Andaluz, María Jesús Montero, en una atención a medios en Málaga. En esta misma línea de apoyo a la medida se han manifestado otros candidatos como Antonio Maíllo, de Por Andalucía.

También el Defensor del Pueblo Jesús Maeztu y la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, han defendido el impacto positivo de esta medida sobre la inmigración: "Es una bendición. Al país, le viene bien. Son personas que ya contribuyen. Nosotros también cometemos pequeños hurtitos... No vaya a ser ahora que tienen que ser inmaculados", apuntó Maeztu en una atención a medios.

Vox lidera el rechazo a la medida

En Andalucía el espacio de rechazo a la regularización de inmigrantes lo ha ocupado casi al completo Vox. La formación que tiene como candidato a Manuel Gavira, ha advertido de la "saturación de los recursos públicos" por la inmigración masiva. "Es una medida que agravará todavía más la crisis de vivienda, la degradación del mercado laboral y el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras españolas. Cada regularización y cada mensaje de efecto llamada de Sánchez con la sanidad universal o de Moreno Bonilla con su pedazo de corazón hace que los andaluces tengan que renunciar cada vez a más cosas esenciales en su día a día. Si cada año llegan cientos de miles de personas a España, los servicios públicos terminan saturados y los más perjudicados son los de aquí", añadió.

Su candidato por Sevilla, Javier Cortés, reforzó esta posición: "Además, está el 'efecto llamada' por parte del Partido Popular, de Juanma Moreno, llamando a toda África, con el corazón así de ancho, para que tengamos que sufrir las consecuencias devastadoras de una inmigración ilegal que está colapsando todos los servicios sociales, todas las ayudas, los barrios y son consecuencias que están sufriendo los españoles más humildes".

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Vox ya trató en el arranque de su precampaña de alentar el debate en torno a la inmigración con las bromas realizadas por su líder Santiago Abascal quien llamó varias veces "Juanma Moruno" al presidente de la Junta de Andalucía durante el acto de presentación de sus candidatos en Andalucía.