La regularización extraordinaria arranca sin que las entidades colaboradoras puedan tramitar expedientes

El tiempo apremia. Solo hay dos meses y medio para presentar la documentación que puede permitir que unas 100.000 personas migrantes que viven y trabajan en la Comunitat Valenciana consigan los ansiados "papeles" (permisos de residencia y trabajo) que les permitan mejorar sus vidas. El Gobierno abrió ayer el plazo del proceso masivo de regularización extraordinaria de migrantes que concluye el 30 de junio para la presentación de expedientes. La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró ayer que el Gobierno dará respuesta a todas las solicitudes realizadas correctamente en ese plazo previsto.

Así, las peticiones se empezaron a presentar ayer de forma telemática "a buen ritmo", según fuentes del ministerio. El trabajo de ayer se centró en los abogados de extranjería ya que para el trámite es necesario "disponer de certificado electrónico" o presentar la solicitud "a través de un intermediario profesional habilitado o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería". Sin embargo, las 155 entidades colaboradoras que se han presentado para realizar los trámites de forma altruista no podían ayer acceder a la plataforma.

"Las entidades que trabajamos con personas migrantes y aparecemos en el listado del ministerio estamos autorizadas para presentar las solicitudes. Sin embargo, hasta el 20 de abril no podremos acceder a la plataforma. Hasta el día 20 el trabajo se centra en los abogados de extranjería", explican desde Sedoac, una asociación de mujeres migrantes trabajadoras del hogar con sede en València.

De hecho, de las 155 entidades autorizadas que figuran en el listado del ministerio para presentar solicitudes solo 15 operan en la Comunitat Valenciana. "Hay que entender que las asociaciones vamos a realizar esta labor porque entendemos la importancia que va a suponer en quienes consigan la regularización. Sin embargo, no hay dotación de medios detrás. Ni económicos ni personales. El trabajo es tendioso y lo vamos a realizar de forma altruista. Por eso igual no se han presentado muchas entidades", explican las mismas fuentes.

A partir del 20 de abril, las entidades colaboradoras no serán las únicas que podrán trabajar y atender a los migrantes en el proceso de regularización. Las Oficinas de Extranjería de las ciudades de Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia (en horario de tarde), las 60 oficinas de la Seguridad Social y las 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes también lo harán.

Colas en el padrón del Ayuntamiento de València el primer día de la regularización masiva. / Efe/Biel Aliño

El permiso de residencia que se concederá en virtud de este proceso será de un año -cinco años en el caso de los menores de edad- y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector, aunque no servirá a nivel europeo. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite se dará, además, una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

"Vivimos en València desde hace años y no hemos parado de trabajar"

Efrain Rojas se acerca, un día más, a la oficina de Extranjería de Valencia para preguntar por su solicitud para conseguir el permiso de residencia y trabajo por arraigo socio cultural ya que lleva más de dos años en España y quiere estudiar cocina. Pero no hay manera. La primera vez, tras tres meses esperando, le explicaron que "no habían tramitado su solicitud" así que perdió el curso que iba a estudiar. Le caducaron los documentos que había solicitado (antecedentes penales, certificado de empadronamiento...) y tuvo que volver a empezar. El pasado 27 de enero volvió a presentar la solicitud, y casi tres meses después sigue sin respuesta. "Me comentaron que están resolviendo las peticiones de junio de 2025", explica. De hecho, el Ministerio no ha querido sobrecargar a los funcionarios con el trabajo de la regularización extraordinaria de forma que la atención presencial sea por las tardes.

La pareja de Efrain, Lorena, trabaja de "interna" en una casa y también carece de la documentación en regla. Ella está tramitando su "regularización" con una abogada de extranjería. "Si la familia para la que trabaja le hace un precontrato ya lo tendrá todo", asegura. Lo cierto es que la pareja asegura que no ha parado de trabajar desde que llegó a València. Sin embargo, carecer de documentación les obliga a "trabajar de forma muy precaria, con sueldos muy bajos y sin derecho a nada. Si conseguimos los papeles podremos cotizar, aportar a esta sociedad y mejorar nuestra vida", explica el joven.

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"Solo le pido a extranjería que revise mi expediente, por favor. Para la regularización extraordinaria hay muy poco plazo y deben entender que la documentación que nos piden también caduca. Todo tiene un plazo y esta es una oportunidad que no podemos perder", asegura.