Zarrías reconoce ante juez que pagó 16.000 euros a Leire Díez por investigar si Villarejo estaba detrás del caso de los ERE

El histórico dirigente del PSOE en Andalucía Gaspar Zarrías ha reconocido ante el juez que investiga el 'caso Leire' que contrató en 2024 a la exmilitante socialista para que, en calidad de periodista, realizara una investigación sobre si el comisario jubilado José Manuel Villarejo estaba detrás del inicio de la investigación judicial por los ERE en Andalucía en el que él terminó implicado.

Así lo ha explicado el propio exdirigente socialista a las puertas del tribunal de instancia de Madrid, donde ha concretado que esta investigación concluyó que el policía no tenía nada que ver por este asunto, aunque Díez cobró por este trabajo a razón de 4.000 euros durante cuatro meses.

El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervienen en causas abiertas contra el PSOE, realizó esta citación a requerimiento de la acusación popular en nombre del PP. Según esta parte, se trataba de aclarar si Zarrías pudo contratar a Díez de forma fraudulenta en una sociedad que estaba a nombre, Zaño Consultora, con el objetivo de compensarla por los servicios que prestaba al que fuera número 3 del partido Santos Cerdán.

Zarrías ha hecho entrega al juez del trabajo por el que pagó a la 'fontanera', que le fue entregado en septiembre de 2024. "Aquí no ha tenido nada que ver el Partido Socialista" ha señalado, para negar también que este asunto tenga "nada que ver con Santos Cerdán", el exsecretario de organización del PSOE también ha rechazado que la investigación de este caso vincula con encargos a la exmilitante.

Según han señalado a EL PERIÓDICO fuentes presentes en la declaración, el político andaluz ha explicado que si contrató a Díez en su empresa es porque ella le dijo que necesitaba apoyo económico para culminar su investigación sobre este asunto. También le entregó un pendrive con documentos, si bien era todo información pública. Zarrrías ha entregado también al juez una copia de su contenido que aún contenía en su ordenador.

Reuniones en cafetería

Una vez la investigadora le entregó el trabajo, el contrato fue rescindido. En todo caso, Leire Díez nunca tuvo un correo corporativo, ni teléfono de la empresa, ni acudió jamás a las oficinas de Zaño, porque siempre se reunían en una cafetería situada frente al despacho de Zarrías.

Pese a que había sido citado a las 10.00 horas, Zarrías llegó algo tarde a la cita judicial y comentó a los periodistas que le esperaban a las puertas del Tribunal de Instancia de Madrid que había tenido un problema con su vehículo. Su citación, en calidad de testigo, se había producido"bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5.000 euros.

Al término de la declaración, que se ha extendido durante casi una hora y media, el dirigente andaluz, cuya condena por el caso ERE fue anulada por el Constitucional en 2024, ha mostrado su satisfacción porque el magistrado había "dejado claro" a la acusación pporular ejercida pr el PP que no había ninguna razón para modificar su situación procesal, que es la de testigo en la causa.

La investigación de Leire Díez, según el político andaluz, le dio acceso a mucha información sobre los ERE, pero "desgraciadamente" no le trasladó nada sobre la posible participación de Villarejo en el comienzo del caso de los ERE.

Desde el PP se sospecha que la consultora Zaño, que contrató durante cinco meses a Díez -entre junio y octubre de 2014-- en realidad estaba compensando la labor de esta realizaba para el partido y reportaba a su ex número 3, Santos Cerdán.

La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025 / Carlos Luján - Europa Press

El titular de la plaza de instrucción número 9 de Madrid mantiene imputados en esta causa tanto a la exmilitante como al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra un alto mando de la UCO, Antonio Balas y el fiscal Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

Según la versión de Zarrías ante los medios, conoció a Díez en 2021 en una reunión solicitada por la periodista a la que acudió junto a Pérez Dolset, y durante esta reunión él le entregó a la mujer, que se presentó como periodista, toda la documentación judicial del caso. "Hizo un trabajo interesante, pero no encontró ninguna prueba de que Villarejo hubiera tenido intervención", ha concluido.