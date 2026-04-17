La Infantería de Marina recibirá 34 nuevos blindados de Indra e Iveco para desembarcos anfibios

Un vehículo capaz de navegar y de circular por tierra con nuevos sensores, nuevo blindaje y una torre autónoma de disparo para proteger a los trece militares que llevará en su interior, será el nuevo medio de desembarco anfibio con que contará la Infantería de Marina para una de las misiones militares más duras, porque se desarrolla en un entorno que los militares describen como "denegado". El eufemismo significa en realidad todo lo que implica avanzar entre mar y tierra en medio de una intensa lluvia de disparos.

Para ese escenario preparan Indra e Iveco un nuevo vehículo con el que Defensa planea modernizar esta capacidad de la Armada. La compañía española ha confirmado este viernes un acuerdo con Iveco Defence del que se venía hablando desde hace tiempo y que fue adelantado por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos. Es el pacto por el que, de ahora a 2030, la Infantería de Marina podrá sustituir sus viejos vehículos de desembarco anfibio, que datan de los años 70, por nuevos blindados para proyección de tropas en el litoral.

Desarrollan este Programa Especial de Modernización del Ministerio de Defensa, dotado con 370 millones de euros, la tecnológica Indra y la división de defensa de la automovilística Iveco (IDV), que ha sido adquirida por el gigante italiano de la defensa Leonardo. Iveco pone la barcaza, el vehículo de ocho ruedas y dos hélices, con su motorización y un blindaje que de última generación del que, por seguridad, no trascienden detalles. Indra, por su parte, integrará todos los sistemas del vehículo para su manejo, comunicaciones y detección de amenazas, lo que se ha dado en llamar en términos militares consciencia situacional.

El trabajo de la parte española se hará en el tallerón de Gijón, la planta que Indra ha preparado para desarrollar vehículos blindados, y en otra nueva planta con la que quiere contar la compañía y cuya localización aún no ha desvelado. Indra acude al encargo en unión temporal con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que aportará al vehículo su arma principal, un estación remota de disparo preparada para aguantar las condiciones del mar y que utilizará munición de 12,7 milímetros.

Con mala mar

Aguantar las condiciones de mar es la primera necesidad del vehículo. Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles -la división de blindados terrestres de la firma española- ha comentado este viernes que el nuevo vehículo de desembarco anfibio será capaz de iniciar su misión a 12 millas de la costa. Es una capacidad única en Europa: "Ningún 8x8 europeo puede hacerlo hoy en día", ha contado. Son, en términos, terrestres, cerca de 20 kilómetros. El nuevo vehículo deberá ser capaz de avanzar "en condiciones de mar 3, que es más que una marejada", ha explicado.

Infantes de marina desembarcan en una operación especial en una playa de San Fernando (Cádiz) / Armada

Torres ha puesto énfasis en argumentar que el acuerdo con Iveco "no es el de un suministro", sino una colaboración industrial de amplio espectro. Ciertamente, el nuevo vehículo para la Infantería de Marina llevará las ocho ruedas, barcaza e interior del Superav de Iveco, pero en Asturias se transformará en una versión española, por la que esta flota de vehículos de guerra tendrá 28 unidades para la proyección de tropas, dos de mando y control, dos de recuperación de vehículos dañados y otros dos de ambulancia.

El proyecto está abordando los últimos detalles para su inicio este año y la entrega de las últimas unidades en 2030. Ya hay 200 técnicos trabajando en ello, e Indra espera que, para final de año, el personal implicado en este plan alcance a 350 empleados de su división Land Vehicles. En un plan industrial presentado a Defensa, la tecnológica se ha comprometido a la generación de 200 puestos de trabajo directos y 400 indirectos.

Requisitos militares

Indra aborda este encargo de Defensa en plena etapa de cambios tras el relevo en su presidencia. "Avanzamos, a pesar de todo el ruido que pueda haber en el entorno", ha comentado el ingeniero y directivo Torres este viernes a un grupo de periodistas. Este es el tercer gran acuerdo de Indra para su división de blindados. Tiene además otro con la coreana Hanwha para el desarrollo de vehículos de artillería autopropulsada sobre cadenas basado en el K9 asiático, y otro con la alemana Rheinmetall para fabricar vehículos terrestres de combate y de apoyo logístico.

El trabajo principal de la parte española se llevará a cabo en Asturias, en el tallerón de Gijón, que Indra ha rehabilitado y al que, recientemente, ha dotado con una pista de pruebas para vehículos militares. La pista cuenta con una zona de vadeo, y con rampas de 60 grados, además de una entrada propia de mar.

El nuevo vehículo para los infantes de marina españoles tiene ya acreditada su aerotransportabilidad OTAN europea, o, lo que es lo mismo: puede ser llevado a bordo de una Aibus A400 M a un escenario lejano de operaciones. Además, la Armada ha pedido en este plan de modernización la plena interoperabilidad del vehículo con el resto de medios modernos de la Alianza Atlántica, lo que ha influido en la elección de Iveco para el acuerdo.

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El nuevo vehículo no tiene nombre, más allá de la denominación técnica VACIM, siglas de Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina. Su motorización diesel le permite cargar hasta nueve toneladas en navegación, y alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora en pista terrestre. Contará además con nuevas cámaras para un sistema de visión en entorno muy degradado (agua, explosiones, humo...) y una protección especial para defenderse de radiación nuclear o contaminaciones químicas o biológicas.