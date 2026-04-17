La investidura de María Guardiola en Extremadura se celebrará el 21 y 22 de abril con el respaldo de 40 diputados

La Asamblea de Extremadura ha puesto fecha al debate de investidura de la candidata del Grupo Parlamentario Popular, María Guardiola, tras completar la ronda de consultas con todas las formaciones políticas con representación en la Cámara. El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha elevado la propuesta a los órganos parlamentarios y ha confirmado que el pleno se celebrará los días martes 21 y miércoles 22 de abril, en Mérida.

La sesión comenzará el primer día a las 17:30 horas, momento en el que la candidata expondrá su programa de Gobierno. El debate continuará al día siguiente, a partir de las 09:30 horas, con la intervención de los grupos parlamentarios y la posterior votación.

Mayoría parlamentaria histórica

Naharro ha destacado que, según las consultas mantenidas, Guardiola será la candidata con mayor respaldo parlamentario en una investidura en Extremadura. "Según me han trasladado los diferentes grupos, será la candidata que cuente con más apoyo parlamentario en su investidura en la historia de Extremadura con un total de 40 diputados", ha señalado.

Este apoyo se sustenta en el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox, que permite a la candidata popular afrontar la sesión con una mayoría suficiente para ser investida en primera votación.

El presidente de la Cámara ha enmarcado este escenario en el resultado de las últimas elecciones autonómicas. "Esto es lo que decidieron los ciudadanos en las últimas elecciones", ha afirmado.

Asimismo, ha agradecido el entendimiento entre ambas formaciones y ha apelado a la responsabilidad política en el inicio de la legislatura. "Agradezco que tanto PP como Vox se hayan puesto de acuerdo para buscar lo mejor para Extremadura. Ahora es momento de trabajar única y exclusivamente por el interés general de nuestra región", ha añadido.

Un pleno ya despejado por el acuerdo político

La fecha del debate llega con el escenario político prácticamente resuelto tras el acuerdo cerrado entre PP y Vox, que permite a María Guardiola afrontar la investidura con una mayoría amplia y con la legislatura encarrilada antes incluso de la votación.

Tres meses y 26 días después de las elecciones, amabs formaciones han sellado un entendimiento que compromete los cuatro presupuestos de la legislatura y articula 74 medidas en 61 puntos, distribuidas en 11 áreas de actuación.

El acuerdo da a Vox un papel directo en el nuevo Ejecutivo extremeño. Óscar Fernández, portavoz de la formación, asumirá la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. Además, dirigirá la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

El pacto que da contexto al debate

El documento pactado incluye medidas sobre energía, industria, sector primario, sanidad, inmigración, fiscalidad, vivienda, educación, familia y gasto público. Entre los puntos más relevantes figuran el blindaje de la continuidad de Almaraz, la eliminación progresiva de la ecotasa energética, un plan para atraer industria y medidas para limitar macroparques fotovoltaicos y eólicos en determinados suelos.

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