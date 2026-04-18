El PP reprocha las "amenazas" de Sánchez y le pregunta si usará la fuerza para frenar el pacto de PP y Vox en Extremadura

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus "amenazas" por asegurar que el Gobierno va a recurrir "con toda la fuerza del Estado" para defender los derechos y las libertades de los extremeños tras el acuerdo con Vox, a la vez que ha garantizado que en los ejecutivos autonómicos del PP "jamás habrá una ilegalidad ni se atacará a la Constitución".

Muñoz ha calificado las afirmaciones de Sánchez, en una declaración ante los medios en la I Cumbre España-Brasil que se celebró este viernes en Barcelona, como "terribles", indicando que la izquierda "está soliviantada porque el PP va a gobernar muchas comunidades autónomas". Así, ha criticado que el jefe del Ejecutivo, sin leer el pacto en Extremadura, afirmase que utilizará "la fuerza del Estado" contra los acuerdos y se ha preguntado si es una bravuconada más o una "amenaza".

"Cuando habla de toda la fuerza del Estado, ¿exactamente, Pedro Sánchez, a qué se refiere? ¿A las Fuerzas Armadas? ¿A los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?", ha cuestionado la portavoz parlamentaria en un coloquio del PP junto al alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, en respuesta a las palabras de Sánchez, que este viernes advirtió que el Ejecutivo recurrirá si PP y Vox trasladan a leyes autonómicas este acuerdo que recoge "un recorte de derechos", especialmente en cuestión migratoria.

La portavoz del PP ha denunciado que la izquierda ya rodeó parlamentos en los gobiernos en los que no consiguió el poder, algo que la derecha "jamás" ha hecho. "La izquierda ha fletado autobuses para rodear parlamentos cuando no gobernaban. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro Sánchez?", ha vuelto a plantear, en referencia con el movimiento Rodea el Congreso en la investidura de Mariano Rajoy en el año 2016.

Muñoz ha censurado los "pocos valores democráticos" de la izquierda española que "cree que solo ellos pueden gobernar" y que el PP no puede llegar a acuerdos. Dicho esto, ha afeado los pactos del PSOE con Bildu, "los herederos de ETA", o con los independentistas "que han dado un golpe de Estado", con los que "han modificado el Código Penal bajando los delitos de malversación para que sus socios le apoyen".

"Tienen la caradura de criticar nuestros acuerdos. Que estén muy tranquilos. Donde gobierna el PP jamás habrá una ilegalidad y jamás se atacará a la Constitución", ha avisado Muñoz, quien ha avanzado que los 'populares' llegarán dentro de un año al Gobierno de España mientras la izquierda "ha elegido el camino de la agonía". "Esto no ha hecho más que empezar", ha vaticinado.

El Gobierno critica el acuerdo

Esta réplica llega después de que Sánchez cargara duramente contra el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para investir a María Guardiola. Este mismo sábado, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo también ha criticado desde Barcelona el pacto asegurando que supone "un retroceso económico y social". El también ministro de Economía ha asegurado sentir "pena" por el pacto porque "Extremadura va a estar más aislada", mientras en el mundo la tendencia es "reducir barreras" y avanzar en el diálogo y la cooperación.

También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha tachado de lamentable el acuerdo: "Es mentira. Es una barbaridad, nos desprotege. Tenemos que estar más preparados", reclamó la ministra en su intervención este sábado en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Barcelona. La dirigente ha defendido la Agenda Verde frente a las "guerras fósiles" de Irán y Ucrania y ha advertido de que, mientras la UE dependa de combustibles fósiles, las decisiones sobre estabilidad y soberanía estarán "en terceros países", fuera de las fronteras europeas.

Sánchez, "el último populista" de Europa

La portavoz parlamentaria del PP también se ha referido a la cumbres con líderes progresistas que celebra este fin de semana en Barcelona, a la que han acudido, entre otros, el presidente brasileño Lula da Silva o la mexicana Claudia Sheinbaum. En su opinión, el jefe del Ejecutivo español se está reuniendo con dirigentes políticos "que está degradando la democracia en los países donde gobiernan" mientras dice que "defienden la democracia".

Al respecto, ha criticado la cumbre de Sánchez con países que, a juicio de Muñoz, defienden "dictaduras" como la de Venezuela con Nicolás Maduro, cuyas "políticas comunistas" han llevado al país a "un auténtico desastre". Muñoz ha reivindicado el respaldo de los españoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibió el premio Nobel de la Paz por su lucha "en una dictadura terrible que le ha costado la vida a muchos venezolanos y el exilio a miles de personas". La opositora venezolana rechazó reunirse esta semana con el presidente de Gobierno.

La dirigente del PP ha insistido en que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que perdió las últimas elecciones, "era el Sánchez del Norte", a la vez que ha avisado que el presidente español "es el último populista" de Europa "que tiene que caer", incidiendo además en que no es capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado.

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Así, ha advertido de los ataques del Ejecutivo a la prensa o a los jueces, tras las críticas del ministro Félix Bolaños al juez Juan Carlos Peinado por el procesamiento a Begoña Gómez. "Es un linchamiento diario, personal y profesional. Quieren instalar el miedo en los jueces", ha avisado. "Tenemos muchos ejemplos en la historia, de líderes que han pretendido salvar al pueblo del propio pueblo. Ya sabemos a dónde lleva este camino en el que está transitando el Gobierno de España", ha afirmado.