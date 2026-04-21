El certificado de vulnerabilidad para la regularización de migrantes divide y enfrenta a los ayuntamientos

El certificado de vulnerabilidad no es para todos, pero tiene en vilo a la mayoría. Entre la documentación de obligado cumplimiento que hay que presentar para optar al proceso de regularización extraordinaria figura un informe de vulnerabilidad que, aunque solo es para determinados casos, está generando un caos considerable. Y es que ante la ausencia de una instrucción directa sobre cómo hay que solicitarlo y expedirlo, cada ayuntamiento ha hecho lo que ha considerado, en función de cómo ha interpretado que hay que hacerlo. Así, solo lo deben presentar aquellas personas que ni son (ni han sido) solicitantes de asilo, no tienen hijos menores a cargo (ni personas con discapacidad) y que tampoco pueden acreditar un contrato laboral (o similar). Si la persona cumple uno de los tres supuestos anteriores no hace falta que presente certificado de vulnerabilidad alguno.

Para quien sí debe incluirlo en su expediente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones elaboró un formulario descargable desde la página web habilitada para el proceso de regularización extraordinaria. Se denomina "Anexo II. Modelo de certificado de vulnerabilidad". Y de hecho, ya nació con polémica porque antes de ser "certificado" fue "informe". Así, 24 horas después de abrir el plazo para la presentación de expedientes, el ministerio cambió el formulario al entender que la solicitud de un informe "podía complicar" el proceso desde los servicios sociales municipales. Sin embargo, el proceso sigue "bloqueado" en algunos ayuntamientos como el de València, que considera que el certificado también implica una serie de "comprobaciones" ya que es un documento emitido y formado desde los servicios sociales municipales.

Cada ayuntamiento actúa por su cuenta

Es más, el Ayuntamiento de València (PP y Vox) también considera que el usuario "no debe descargar el formulario, rellenarlo y presentarlo", sino que lo que debe solicitar y presentar por registro de entrada es una instancia (o petición) para que los servicios sociales municipales le emitan ese expediente. Ese es el motivo de las largas colas en el registro del Ayuntamiento de València, así como en las Juntas de distrito y en el edificio de Tabacalera. La alcaldesa de Valencia, Maria José Catala, afirma que ese es el procedimiento que seguirá el ayuntamiento que preside "ante la improvisación del ministerio que no ha dado ninguna instrucción al respecto y se ha dedicado a diseñar un proceso de esta envergadura a espaldas de los ayuntamientos colapsando los recursos municipales y sin destinar ni dinero ni recursos para que podamos hacerlo". El consistorio del Cap i Casal, con colas a diario desde que se iniciara el proceso, ha recibido en 3 días (jueves, viernes y el pasado lunes) 2.268 solicitudes para el certificado de vulnerabilidad, pero aún no ha expedido ninguno "ante las dudas" que les genera un proceso que debe ir validado (y firmado) por técnicos municipales. "La persona presenta la solicitud y desde el ayuntamiento se verá si ha sido atendido alguna vez en los Servicios Sociales municipales, o no. Si es así será más rápido porque ya lo conocen los técnicos, pero si no es así... entonces habrá que citarle para una entrevista y acreditar que, efectivamente, es una persona vulnerable", afirma la alcaldesa popular.

Desde el Ayuntamiento de Paterna (PSPV) el procedimiento es diferente. Solo el primer día de atención presencial, el ayuntamiento dio servicio a 250 personas y gestionó más de 200 certificados de vulnerabilidad, eso sí "tras reforzar el personal para los certificados de vulnerabilidad" y crear "un punto exclusivo para la tramitación de informes municipales relacionados con la medida". Por ello, y en redes sociales, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, afirma que "si el PP y Vox del Ayuntamiento de Valencia no saben o más bien no quieren atender personas, que lo digan, pero sobre todo que no mientan sobre Paterna". Sagredo hizo estas declaraciones tras afirmar Catalá que parte del colapso y las colas en València se debían a que "otros ayuntamientos nos derivan aquí a la gente".

El Ayuntamiento de Burjassot (PSPV) abre desde hoy miércoles 22 cita previa exclusiva para el certificado de vulnerabilidad. Además, el área de Servicios Sociales ha creado un protocolo de refuerzo de atención específico para estas circunstancias con el fin de agilizar las solicitudes de certificados donde se explica qué documentación hay que presentar para "acreditar" la vulnerabilidad. Las atenciones presenciales comenzarán el lunes 27 de abril.

El Ayuntamiento de Mislata (PSPV) sella directamente el certificado de vulnerabilidad a las personas usuarias de Servicios Sociales al conocer ya su expediente y deriva a entidades sociales colaboradoras a quienes no conocen ni tiene dados de alta en el sistema, mientras trabajan en un protocolo por si se disparan las solicitudes.

Desde el Ayuntamiento de Xirivella (PP) el trámite es similar al del Ayuntamiento de València. "Las personas que necesitan el certificado lo solicitan por registro de entrada mediante un impreso que tienen que tiene que rellenar. Luego, esa solicitud va a los servicios sociales municipales que son los que deben acreditar esa vulnerabilidad. Luego, esa solicitud va a servicios sociales que son quienes deben acreditar esa vulnerabilidad mediante entrevistas personales y tras requerir y comprobar la documentación que sea necesaria".

Desde Quart de Poblet (PSPV) explican que la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) es la que recoge la documentación acreditativa de las personas inmigrantes, con el informe de vulnerabilidad y la declaración responsable, en la que se solicita la regularización. "Desde este departamento, una vez entregada todo debidamente cumplimentado, se remite por registro de entrada a Servicios Sociales, y es ahí donde se comienza a elaborar un informe cada caso. Actualmente, se están gestionando una media de entre 30 y 40 solicitudes al día", explican.

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Respecto a los expedientes (completos) registrados ya, desde el ministerio afirman que los migrantes han presentado 60.656 solicitudes de la regularización extraordinaria en los primeros días, 5.454 de ellas este lunes de forma presencial, lo que supone menos del 10% del total.