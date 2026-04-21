La Fiscalía archiva la denuncia contra Revuelta por el desvío de fondos de la dana de Valencia

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada por dos exdirigentes de Revuelta contra la organización juvenil próxima a Vox por presuntas irregularidades graves en la gestión de los fondos recaudados para ayudar a los afectados por la dana de Valencia.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado a EFE este archivo, adelantado por eldiario.es, al entender que los hechos denunciados eran demasiado genéricos.

Los denunciantes, Arturo Villarroya y Javier Esteban Bejarano, advirtieron de una posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados. Ambos denunciantes presentaron su dimisión y poco después, el 30 de noviembre, presentaron una denuncia conjunta ante la Fiscalía por presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.

Ambos habían solicitado al presidente de la organización, Jaime Hernández, en octubre sin éxito la convocatoria de una junta directiva y de una asamblea con notario para revisar la situación y decidir la liquidación ordenada de la asociación, saldando cuentas fiscales pendientes y donando cualquier remanente a los damnificados reales.

Al hacerse públicas las acusaciones, Revuelta las negó públicamente y se mostró convencida de que "una parte de la dirección de Vox" estaba impulsado las denuncias con el objetivo último de provocar su disolución, al no poder controlarla políticamente.

Tras conocer el archivo por parte de la Fiscalía, la organización ha subrayado en un mensaje en redes sociales que siempre han sido inocentes y que seguirán denunciado "el juicio político y mediático que ha articulado la directiva empresarial de VOX por nuestra negativa a entregarles Revuelta".

Han recibido apoyo también de algún exdirigente de Vox, como el exportavoz de la formación en las Cortes de Castilla y León Juan García-Gallardo, quien ha elogiado a los miembros de la organización por haber resistido las presiones y ha cargado contra quienes intentaron "manchar la labor de la juventud patriota en Valencia".

En paralelo a la denuncia ante la Fiscalía, Vox llevó a Revuelta ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, organismo de reciente creación para proteger a las personas que faciliten información sobre fraudes y corrupción. Dio ese paso, según explicó, porque los dirigentes de la organización se negaban a facilitar información sobre su gestión o a presentar sus cuentas. Según REvuelta, pidieron a Vox firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de enviárselas, pero el partido se negó.