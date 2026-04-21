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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Bárcenas, Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional
Turno en el juicio de Kitchen para el notario que fue acusado de un chivatazo al 'número dos' de Fernández Díaz
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Asimismo, el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos que investigó la operación Kitchen, Gonzalo Fraga, confirmó en el juicio la existencia de "diarios, agendas, audios y mensajes" que confirman la actuación parapolicial de la cúpula del Ministerio del Interior para sustraerle al extesorero del PP Luis Bárcenas "los papeles que comprometían al presidente Mariano Rajoy". Así se expresó el funcionario policial, que especificó que la trama parapolicial llamaba al expresidente del Gobierno con los motes de "el asturiano" o "el barbas".
La declaración del notario y la del agente de Policía José Manuel Benavides, que fue secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) entre 2006 y septiembre de 2013, están previstas para este martes por la tarde, dos días antes de la presencia en el juicio, también como testigos, del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.
El testimonio de Rajoy se producirá después de que Bárcenas asegurara que ordenó a un preso que borrara una grabación en la que había comunicado al expresidente del Gobierno que el partido disponía de una caja 'b' y que le entregaba el dinero sobrante.
Turno en el juicio de Kitchen para el notario que fue acusado de un chivatazo al 'número dos' de Fernández Díaz
El juicio de la operación Kitchen llega en su octava sesión, tras la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, de su mujer, Rosalía Iglesias, y del letrado Javier Gómez de Liaño, al turno como testigo del notario Alberto Vela Rubio-Navarro, que fue acusado en un primer momento de haber alertado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de que se le estaba investigando por el espionaje al extesorero del Partido Popular. Sin embargo, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón (Menorca), Daniel García del Mar, acordó el sobreseimiento libre, que equivale a causa juzgada, de la acusación que había abierto a instancias del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que había deducido testimonio al juzgado balear al considerar que había “indicios suficientes” para acusarle de un delito de descubrimiento o revelación de secretos.
Fin por hoy
Ha terminado la sesión de este lunes 20 de abril en la que han comparecido Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias y el exjuez y abogado Javier Gómez de Liaño
Gómez de Liaño ha dicho que conocía al conductor Sergio Ríos porque le llevó alguna vez de las 97 que acudió a ver a Bárcenas a la cárcel de Soto del Real
Comparece el exjuez y abogado Javier Gómez de Liaño.
Tras escuchar al matrimonio Bárcenas-Iglesias, Jorge Fernández Díaz anuncia que se ausenta y la presidenta dice que le sorprende que haya venido tanto, porque ha pedido permiso para no venir
Rosalía Iglesias dijo no recordar haber pagado a Sergio Ríos para que pagara al preso al que Luis Bárcenas había pedido que borrara las grabaciones que guardaba en la nube. "Yo estoy declarando aquí como víctima. En esos 19 meses hice cosas que para mí eran totalmente nuevas. Si mi marido me dijo que le diese, pues se lo pediría a alguien y se lo di, pero no me acuerdo. Es el periodo más dramático para mí y de mi cabeza se me han borrado muchísimas cosas. Me ha pasado de estar con gente y no recordarlo", ha añadido Iglesias.
"Ea, señora, pues ya ha acabado usted"
"Ea, señora, pues ya ha acabado usted". De esta manera dio la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, por finalizada la declaración de la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, en el juicio por el caso Kitchen
Interrumpe la presidenta del tribunal
"A lo mejor una señora no necesita que le den instrucciones", ha interrumpido la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, al ser preguntada Rosalía Iglesias por el abogado de Pino sobre las instrucciones que le dio su marido Luis Bárcenas tras constatar que desapareció documentación
Se reanuda la declación
Se reanuda el juicio con el interrogatorio del abogado del exministro Jorge Fernández Díez a la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias
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