Sánchez pide exprimir su "liderazgo" en la izquierda global y los pactos PP-Vox para evitar la debacle en Andalucía

Un Pedro Sánchez "enchufado" y con "mucha fuerza" transmitió ayer a la Ejecutiva Federal del PSOE estas sensaciones, incrementadas el fin de semana en la cumbre progresista de Barcelona. El presidente quiere que los socialistas aprovechen el "liderazgo" internacional del Partido Socialista en el ámbito de la izquierda y su firme posición frente a Donald Trump, que está haciendo subir los ánimos de la formación, en la próxima campaña electoral de Andalucía. Varias fuentes de la dirección aseguraron que el presidente del Gobierno se mostró "enchufado" y "muy animado" en la reunión de la Ejecutiva Federal tras "el éxito" de la Global Progressive Mobilisation (GPM) y de las cumbres internacionales celebradas en Barcelona.

El secretario general del PSOE llegaba ayer a Ferraz tras ser el anfitrión de 10 jefes de Estado o de Gobierno de Europa, América y África, de delegaciones de 72 países y tras darse un baño de masas el sábado en Barcelona, antes más de 6.500 personas. Pero también después de hacer su primera incursión en la precampaña andaluza, en Gibraleón (Huelva), donde arropó a su candidata, María Jesús Montero, y de donde se trajo, como aseguró ayer a la Ejecutiva, "muy buenas vibraciones y buenas sensaciones" en un acto que "desbordó las previsiones", según fuentes socialistas.

El sentir general de la dirección es que la última semana ha sido buena para el PSOE y no solo por la cumbre de Barcelona. El pacto del PP con Vox en Extremadura, que también denunció ayer Sánchez, las revelaciones de esta semana en sede judicial que implican a Mariano Rajoy en el caso Kitchen y el calentamiento de los motores de la formación en Andalucía están subiendo la temperatura del partido, que partía de una posición muy complicada en Andalucía.

El PSOE, frente a "la ultraderecha y la derecha"

Sánchez quiere que los socialistas aprovechen la ola internacional y los pactos del PP con Vox para dar la vuelta a las encuestas, evitar el pésimo resultado que prevén muchos sondeos y volver a instalar en la opinión pública que el PSOE puede recuperarse y reforzarse frente a "la ultraderecha y la derecha" que pactan en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León y que lo harán igualmente en Andalucía, según consideran los socialistas. Como aseguró la portavoz de la Ejecutiva tras la reunión, Montse Mínguez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "arrancó la semana celebrando la derrota de Orbán [el líder ultranacionalista de Hungría] y la cerró metiendo al Orbán español, Santiago Abascal, en el Gobierno de Extremadura". Mientras, el PSOE "ha acogido en Barcelona a delegaciones de 72 países, 100 plataformas, 325 ponentes y a miles de ciudadanos que han defendido un mundo mejor, han reivindicado la paz, la democracia y los derechos de todos". "El PSOE reúne a los demócratas", concluyó Mínguez, y "el PP a los ultras".

Y frente a los pactos autonómicos del PP y de Vox, ha reiterado Sánchez ante la Ejecutiva, el Gobierno de España será "el garante de los derechos de todos" y frenará todas las iniciativas que sobrepasen los límites legales. Como explicó después Mínguez, "cada acuerdo del PP y Vox será vigilado por el Gobierno de Pedro Sánchez, cada medida que vulnere derechos, será recurrida; cada exceso será frenado y cada discriminación, combatida por el Gobierno".

Pedro Sánchez, se hace fotos con los asistentes tras el mitin de este domingo en Gibraleón (Huelva). / Clara Carrasco / Europa Press

La implicación del presidente del Gobierno en la campaña andaluza será muy importante. Al acto de Huelva del domingo se le sumarán al menos otros cinco confirmados. El próximo domingo, Sánchez estará otra vez con María Jesús Montero en Córdoba. Y aunque no podrá estar el jueves 30 de abril en el arranque de la campaña por motivos de agenda, sí estará el 1 de mayo en otro mitin con Montero en Málaga.

Además de Sánchez, el Gobierno casi en pleno se volcará también en Andalucía, empezando por el flamante vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y siguiendo por el otro ministro andaluz, el titular de Agricultura, Luis Planas, además de buena parte del resto del Ejecutivo. Los titulares de las distintas carteras harán una campaña paralela a la de Montero, normalmente de mediano o pequeño formato en actos muchas veces sectoriales para explicar los logros, inversiones y promesas en sus respectivos ámbitos, como ya hicieron en la campaña de Castilla y León. Fuentes socialistas confirman a EL PERIÓDICO que se están preparando ya actos con la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, o con el titular de Transformación Digital, Óscar López, entre otros.

Mucha participación volverá a tener el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que volverá a relacionar el rechazo actual de Sánchez a la guerra de Irán con la posición que mantuvo él mismo desde la oposición en 2003 o ya desde el Gobierno en 2004 ante la contienda de Irak. Una idea que movilizó mucho en la campaña de Castilla y León, donde el PSOE subió en votos y escaños, y que los socialistas esperan que puedan impulsar también la campaña andaluza. Montero también contará con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aunque la fecha aun no está cerrada.

Movilización de los progresistas

De momento y para empezar, el acto de precampaña del domingo de Sánchez y Montero en Huelva "superó todas las previsiones" y "se desbordó" sobre lo previsto en una provincia donde no se esperan buenos resultados, como confirman desde el PSOE-A.

Los socialistas lo apuestan todo en Andalucía a la movilización del electorado progresista. Como reiteran, su objetivo es hacer subir la participación de las últimas elecciones autonómicas, en las que sus votantes se quedaron en casa. En la convocatoria de 2022, solo votó el 56,13% de los electores frente al 66,61% que lo hicieron en los comicios generales de julio de 2023. "La clave es subir la participación al menos en cinco puntos, y eso solo lo podemos conseguir con la implicación de Pedro", aseguran a este diario desde el PSOE andaluz. De momento, los socialistas andaluces "ya están en modo campaña" y desde este momento, "todo irá a más", explican desde la sala de máquinas electoral socialista.