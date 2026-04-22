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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Bárcenas, Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Turno en el juicio de Kitchen para el notario que fue acusado de un chivatazo al 'número dos' de Fernández Díaz

Luis Bárcenas. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional.

Luis Bárcenas. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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