Sesión de control
Directo | Sánchez acusa al PP de dar "patadas" a la Constitución en el pacto con Vox en Extremadura y Feijóo insiste en la subida de impuestos
A pocas horas de que María Guardiola se convierta en presidenta de Extremadura, Pedro Sánchez ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo el acuerdo alcanzado con Vox que ha hecho posible la investidura de este miércoles. "Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución", le ha espetado el presidente del Gobierno al líder del PP que ha centrado sus ataques en la subida de impuestos y el incremento de la deuda pública española. "Lo único que empata con su corrupción es su incompetencia", le ha dicho.
En una sesión plenaria que estará marcada por el pacto entre PP y Vox y la política de "prioridad nacional" que guía la negociación del partido de Santiago Abascal para la conformación de los gobiernos autonómicos, el jefe del Ejecutivo ha denunciado que el primero de estos acuerdos, el de Extremadura, viola el "principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación" al dar prioridad a los españoles sobre los extranjeros a la hora de acceder a ayudas y subvenciones.
Sánchez también ha denunciado otros dos de los pilares de esa negociación, la "desindustrialización" al restar peso a los proyectos de energías renovables que, según ha apuntado, son los que están "funcionando" ante la crisis energética provocada por la guerra en Irán, y el "desmantelamiento de lo público". "Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B", ha concluido el presidente del Gobierno que, curiosamente, no ha hecho mención al juicio de la 'Operación Kitchen' ni a las menciones a Mariano Rajoy.
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