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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Tono Calleja Flórez
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
La Policía estimó veraces las grabaciones y anotaciones del comisario José Manuel Villarejo, pero el juez Manuel García Castellón no los vio relevantes para acusar al expresidente y a su 'número dos' en el PP en la trama parapolicial.
También prestarán su testimonio este jueves el exministro del Interior que sucedió a Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, y el que fuera su número dos, José Antonio Nieto.
Este jueves también está citada como testigo y deberá explicar el motivo de sus acreditadas reuniones en esas fechas en la sede del PP con el excomisiario José Villarejo, de las que ya negó en instrucción que tuvieran relación alguna con Kitchen.
No obstante, al igual que ha ocurrido en la jornada de este miércoles con su exmarido Ignacio López del Hierro -que también estuvo imputado-, la presidenta del tribunal le comunicará que si bien está obligada a decir verdad en su condición de testigo so pena de incurrir en falso testimonio, al haber sido archivada su imputación de forma provisional, puede negarse a responder a las preguntas que puedan incriminarla y con ello provocar la reapertura del proceso para ella.
Para Bárcenas no hay duda de que esta operación «se inicia por los responsables del partido ese momento y luego tiene un traslado a la parte digamos relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior, pero empieza en el partido».
Ese el fue el motivo de que en un principio la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal fuese imputada en esta causa, pero finalmente el juez instructor le levantó la imputación, en contra del criterio del fiscal, por falta de pruebas.
El extesorero ha asegurado que guardó en la nube audios a nombre de ‘M.R.’, siglas que, según aclaró, correspondían a Mariano Rajoy.
En uno de ellos se escucharía al exlíder del PP meter en una trituradora la hoja con el último saldo de la contabilidad B que llevaba el partido, escena en la que también habría estado presente el exdirigente popular Javier Arenas, también llamado a declarar como testigo el próximo lunes.
Después, según relató, estando en prisión preventiva en 2013 en la cárcel de Soto del Real (Madrid) le dio instrucciones a un preso «por escrito» en una nota, que consta en la causa, en la que le decía: «Álex hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden, no debe quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Un abrazo».
Pese a ello, Bárcenas aseguró que esas grabaciones las conservaba también en un ‘pendrive’ que le robaron en la operación Kitchen concretamente del taller de su mujer Rosalía Iglesias.
Esta vez comparece sin tener ninguna responsabilidad en el PP y lo hace la misma semana en la que Bárcenas ha declarado como perjudicado en la operación Kitchen, presuntamente orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraerle documentación comprometedora para el partido.
Rajoy, al que la trama Kitchen apodaba ‘El barbas’ o ‘El asturiano’, ya testificó en 2017 siendo aún jefe del Ejecutivo en el juicio del caso Gürtel que sentó a su extesorero Luis Bárcenas por primera vez en el banquillo y cuya sentencia hizo prosperar la moción de censura promovida por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, un año después.
Rajoy vuelve a enfrentarse al fantasma de las siglas «M.R» en los papeles de Bárcenas
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy vuelve este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y a enfrentarse al fantasma de las siglas ‘M.R’ de los papeles de Bárcenas, quien asegura que le grabó destruyendo la última hoja de la contabilidad B del partido.
Fin por hoy. Mañana, el expresidente Rajoy
A las 18:30 ha dado el tribunal por concluida la sesión del juicio para este miércoles. Mañana se reanunda la sesión con la testifical del expresidente del Gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy. Según algunos testimonios, la operacion Kitchen que se está juzgando tuvo por objetivo eliminar las pruebas que tenía el extesorero popular Luis Bárcenas sobre la contabilidad b del partido durante el mandato de Rajoy.
La del jueves será una sesión muy política porque también están citados la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el ex titular de Interior Juan Ignacio Zoido y el que fuera su secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto
No obstante, el empresario ha negado cualquier irregularidad en esta y otras conversaciones con el comisario jubilado, a quien conoce "desde mediados de los años 90". Al ser preguntado sobre sus vínculos con el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas: "El señor Villarejo nunca me habló del señor Sergio Ríos", ha contestado, para asegurar que todos los hechos los conoce "por la prensa".
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