Miras antepone en Murcia la prioridad "legal" frente a la nacional que plantea Vox para la ley de Vivienda Asequible

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha antepuesto la “prioridad legal” frente al requisito de “prioridad nacional” que ha planteado Vox a su Gobierno autonómico como condición para aprobar la ley de Vivienda Asequible.

Durante un acto en Lorca, a preguntas de los periodistas sobre la prioridad nacional, ha dicho que “cualquier acción de un representante público tiene que estar dirigida por la prioridad legal y la prioridad constitucional” y ha explicado que ese principio es el que regirá la decisión del Gobierno murciano en esa negociación.

“Cualquier cosa que esté al margen de la ley no se puede hacer y en eso se basa el Estado de Derecho”, ha argumentado el jefe del Ejecutivo autonómico, después de que su gobierno haya anunciado que estudiaría si esa condición de Vox para incorporarla a la ley de Vivienda Asequible tenía “encaje en el ordenamiento jurídico”. Ha indicado que “si está dentro de la ley se puede estudiar todo”, pero ha insistido en que todo lo que esté fuera de la norma legal es cosa de “delincuentes”.

PP y Vox negocian desde hace tres meses el apoyo de esta última formación para la aprobación de la ley de Vivienda asequible y este lunes en la última reunión el partido de Abascal condicionó su apoyo a la prioridad nacional en las ventajas de esa norma.

Vox lleva a la Asamblea Regional la prioridad nacional

Precisamente Vox ha registrado este viernes una iniciativa en la Asamblea Regional en la que pide al Gobierno regional que solicite al Ejecutivo de Sánchez que garantice "la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de Bienestar de los españoles" y establezca este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos o los programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas.

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado que “cada vez pagamos más impuestos y, sin embargo, cada vez recibimos peores servicios”, advirtiendo de que “el Estado del Bienestar se está tambaleando en ámbitos esenciales como la sanidad, la política social o el acceso a la vivienda”.

Martínez Alpañez ha señalado que la iniciativa presentada busca que la Región de Murcia se sitúe en las mismas condiciones que otras comunidades autónomas como Extremadura o Aragón, tras los pactos de gobierno alcanzados en dichos territorios. “No podemos permitir que murcianos queden en desventaja mientras otras regiones avanzan en la protección de sus ciudadanos”, ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de implantar el principio de prioridad nacional en el acceso a los servicios sociales, recordando que “somos la región con la lista de espera en dependencia más amplia de toda España”. “Es imprescindible garantizar que los recursos públicos, que salen del esfuerzo de los españoles, se destinen en primer lugar a quienes han contribuido a sostenerlos”, ha añadido Martínez Alpañez.

En materia sanitaria, el parlamentario ha criticado duramente la situación actual: “Estamos pagando unos impuestos elevados para recibir unos servicios sanitarios que, en muchos casos, son indignos y propios de países del tercer mundo”.

Por otro lado, Martínez Alpañez ha responsabilizado directamente al Gobierno de España de esta situación, asegurando que “las políticas de Pedro Sánchez están llevando al colapso del sistema”. En este contexto, ha afirmado que Vox ha solicitado la derogación de la normativa que “favorece la regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal”.

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“Exigimos la remigración de todos aquellos que llegan ilegalmente a España y la derogación del decreto de sanidad universal que ofrece barra libre a todo el ilegal que no cumple la ley.”, ha concluido.