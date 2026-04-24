La 'Operación Cataluña' se asoma al juicio Kitchen al admitir Cospedal que Villarejo quería ser "recompensado" por sus "servicios al Estado"

La "Operación Cataluña" se coló este jueves en el juicio Kitchen al admitir la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal que el comisario José Manuel Villarejo, con el que admitió haberse reunido unas "siete u ocho veces", "en alguna ocasión", aunque no pudo concretar el año, "se quejaba de que él era un hombre que como policía había prestado grandes servicios al Estado y que no se los habían recompensado lo suficientemente".

De esta forma contestó Cospedal a la pregunta que le hizo el abogado del expolicía, Antonio García Cabrera, quien le había interpelado sobre si recordaba si habían hablado "por alguna cuestión económica", en concreto si el comisario "se quejaba de haber puesto a disposición del Estado un patrimonio empresarial suyo, un dinero suyo en una operación de interés para la unidad de la nación española".

María Dolores de Cospedal, a la salida de la Audiencia Nacional, donde ha declarado por el caso Kitchen. / José Luis Roca

"Él, en ese sentido, se sentía perjudicado porque consideraba que había prestado grandes servicios al Estado para muchas cosas importantes", ha proseguido Cospedal, que al pedirle García Cabrera que recordara si su cliente le había comentado que "incluso había aportado su patrimonio", consiguió que la testigo respondiera: "Pues posiblemente me lo dijera, letrado, posiblemente". Momentos antes había negado haber pagado algún tipo de remuneración al excomisario.

De esta forma, sin que ninguno, ni abogado ni testigo, pronunciara expresamente las palabras ‘Operación Cataluña’, estas prácticas policiales cuando menos cuestionables se colaron en el juicio Kitchen, en la misma sede judicial, en la que el lunes está previsto que, si su estado de salud lo permite, declare el expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol Soley, cuyo uno de los ejes de su defensa gira precisamente porque la causa abierta por su fortuna en Andorra se inició por este dispositivo liderado por Villarejo, ya que la expareja de su hijo mayor, Victoria Álvarez, acudió a denunciar que había acompañado a Andorra a Jordi Pujol Ferrusola con dinero en efectivo en bolsas, alentada por el propio comisario.

"Proyecto Barna"

Precisamente, las agendas de Villarejo, tal y como adelantó este periódico, señalan que el comisario inició a finales de 2012 lo que bautizó como ‘Proyecto Barna’, conocido en la prensa como ‘Operación Cataluña', que, según el ex mando policial, suponía "un plan de imagen para relanzar al PP catalán".

El 1 de julio de 2013 en las agendas se puede leer otro escrito relevante vinculado a María Dolores de Cospedal: “MD: Comprende que hay que pagar lo pendiente y valora que se siga con el tema catalino”. Y casi un año después, el 12 de junio de 2014, el comisario escribe que la ex secretaria general del PP le propuso utilizar la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), de capital público, para sufragar un “pago pendiente” de 100.000 euros.

En este sentido, un audio publicado por esta redacción sostiene que Villarejo se comprometió el 13 de noviembre de 2012, en plena gestación de la 'Operación Cataluña', a adelantar 30.000 euros que después le debían ser abonados con fondos reservados para "hundir a esta gente", en alusión a expresidente catalán Jordi Pujol Soley y sus hijos.

Francisco Martínez

En el audio el comisario da cuenta al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez del resultado de las dos primeras reuniones que ya había mantenido el 10 de noviembre de 2012 con el empresario Javier de la Rosa, quien había facilitado información sobre la fortuna oculta de la familia del expresident.

Pero no fue hasta 2014 cuando Villarejo alude a una posible solución a la deuda: “Enresa- Fco. Gil (contacto de Cospe) Opción para obtener el pago pendiente”, escribió en sus cuadernos personales el polémico comisario quien, de esta forma, aludía al entonces presidente de la empresa pública, Francisco Gil-Ortega Rincón, que también fue vicepresidente del Parlamento autonómico en Castilla- La Mancha y alcalde de Ciudad Real.

Precisamente, un audio publicado por RAC1 confirma las informaciones adelantadas tres años antes por EL PERIÓDICO: “Bueno, mira, quizá una vía buena pueda ser esa que me ha dicho. Voy a hablar yo con Paco Gil Ortega y voy a decirle que lo vas a llamar, es el presidente de Enresa, eso que no se me olvide, eso lo voy a hacer ahora”, dice Cospedal en la mencionada grabación.

En vísperas de Pujol

La 'Operación Cataluña' ha tenido un protagonismo mucho mayor del esperado en el caso Pujol, al admitir el tribunal la declaración de Villarejo y de los también acusados en la Kitchen Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas como testigos en relación con las supuestas presiones que se hicieron a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para que aportara información sobre políticos catalanes, entre ellos, los expresidentes Pujol y Artur Mas.

El exCeo de la entidad que fue intervenida por las autoridades andorranas ante las sospechas de blanqueo que profirió el Tesoro estadounidense explicó ante los magistrados cómo le amenazaron para que aportara información bancaria sobre la familia Pujol. Joan Pau Miquel, no obstante, aseguró que acabó entregando una cuartilla sin valor al comisario Marcelino Martín-Blas. El policía corroboró la falta de valor de la nota ante el tribunal y en la comisión de la ‘Operación Cataluña’ seguida en el Congreso de los Diputados, donde también compareció la propia Cospedal, para negar la existencia de cualquier operación policial delictiva contra políticos catalanes.