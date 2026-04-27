La Guardia Civil define el funcionamiento de la trama: "Aldama se refiere a Ábalos como 'el jefe', pero él manda, porque el que paga manda"

En la sesión de este lunes del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos el turno ha sido para los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron a la trama y analizaron el contenido de sus teléfonos móviles. Entre ellos se encuentra el jefe de la Unidad de delitos Económicos, Antonio Balas, que ha dirigido las investigaciones.

"Aldama se refiere a Ábalos como 'el jefe' pero él es el que manda, porque el que paga manda, y ese es Aldama", señaló otro de los agentes, que añadió que, en todo caso "sin Ábalos no hubieran podido tener lo que tuvieron, Aldama es el que exige, y Koldo y Ábalos nunca mostraron reticencias".

A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, los agentes han sido muy elocuentes al relatar el inicio de la trama delictiva y la relación entre sus protagonistas. Así, han situado el 21 de agosto de 2018, como el inicio de la relación entre el asesor ministerial Koldo García y el comisionista Aldama.

El empresario se sirvió de su hermano Rubén de Aldama, que entonces era escolta de Ábalos. El contacto, según le dijo su hermano en un mensaje posterior, le permitiría "hacer cosas", una manifestación según la Guardia Civil constata el interés de Aldama en valerse del ministro, que es quién tenía "la capacidad" de tomar decisiones que podrían beneficiarle.

"Miembro cualificado"

En otro punto del interrogatorio, y a preguntas del abogado Mario Turiel, el agente ha incidido en este asunto para manifestar que llamar 'jefe' a Ábalos no dejaba de ser algo "instrumental" para el comisionista, "cuando realmente lo tiene a sueldo, está a su servicio". Para los investigadores, dirigidos por el teniente Balas, el exministro es un miembro cualificado de la trama, por eso cobra lo que cobra".

Los agentes apuntaron también que al ministro se le vio utilizando uno de los teléfonos seguros (cafeteras) que fueron facilitados por un agente de la Guardia Civil igualmente investigado para realizar las gestiones con Aldama y sus socios, quienes canalizaban los pagos mensuales de 10.000 euros al asesor que cesaron cuando Ábalos salió del Ministerio.

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Kol / Pool

En otro momento del interrogatorio, el abogado de Ábalos ha cuestionado la razón por la que los agentes han sacado a colación durante su intervención el tema del viaje de la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Barajas. Según los peritos, porque se trata de un ejemplo del poder de influencia de Aldama, que permite que el asunto "escale incluso hasta el presidente" Pedro Sánchez, que según las conversaciones incautadas fue informado de la visita.

El arranque de la investigación

Según han manifestado los agentes, el punto de partida de toda la investigación estuvo en un documento de la inspección tributaria abierta a Soluciones de Gestión, la empresa que al requerir el inspector conocer qué administraciones habían contratado con esta empresa. Ahí empezaron a salir los nombres de Cueto, de Víctor de Aldama y de Koldo García, un asesor ministerial "que no tendría que tener capacidad decisoria", pero que va apareciendo en todos los movimientos y decisiones. "Koldo es el alter ego de Ábalos todo lo hace a través de Koldo García, de igual manera, koldo hace muchas cosas a través de su hermano Joseba", han señalado también.

El primero de los agentes, con rango de sargento ha comenzado explicando que comenzó su investigación en abril de 2022 y coordinó el tratamiento de las evidencias digitales. Preguntados por el fiscal jefe Anticorrupción sobre si ha sido posible alguna manipulación de los audios o mensajes intervenidos, los agentes han sido muy rotundos "de ninguna manera". En cuanto al volcado realizado, cada whatsApp es "una fotografía", una imagen forense que es con la que ellos trabajan y "la posibilidad de alterarla es cero"

Al inicio de la sesión, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha explicado que los peritos de la Guardia Civil pasarán a ser interrogados de dos en dos. como después con el análisis de información de los dispositivos informáticos de los procesados. Después, pasaron a ser interrogados por bloques temáticos: pagos de Aldama a Koldo y el exministro, pagos de la vivienda de plaza de España, contratos de mascarillas, contratación de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, rescate de Air Europa y licencia de Villafuel.

"De ninguna manera"

Otro de los agentes, con rango de sargento ha comenzado explicando que comenzó su investigación en abril de 2022 y coordinó el tratamiento de las evidencias digitales. Preguntados por el fiscal jefe Anticorrupción sobre si ha sido posible alguna manipulación de los audios o mensajes intervenidos, que fueron volcados en discos duros, los agentes han sido muy rotundos al afirmar que "de ninguna manera".

A preguntas del abogado de la acusación popular cuya dirección letrada ejerce el PP, Alberto Durán, ha explicado que las escuchas telefónicas realizadas con autorización judicial las realiza otra unidad y ellos luego analizan los audios de los que les dan traslado. En cuanto al volcado de los teléfonos aprehendidos, han explicado que cada whatsApp es "una fotografía", una imagen forense que es con la que ellos trabajan y "la posibilidad de alterarla es cero".

El abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha preguntado por un disco duro incautado a Koldo en el que se incluía información privada del ministro que se desprecintó y analizó en febrero de 2025, puesto que priorizaron otras evidencias como fueron los móviles. Cuestionados por qué no devolvieron al Ábalos este disco duro, que contenía fotografías de sus hijos y otra información personal, los agentes han defendido que contenía "información ingente" y no se le devolvió porque le fue encontrado al asesor y está a disposición del juzgado.

Por su parte la abogada Koldo, Leticia de la Hoz ha entrado al choque con los agentes desde el principio, cuestionando que no le le hayan hecho entrega aún del contenido de los dispositivos de Koldo entre 2018 y 2022, después de que uno de los agentes señalara se entregó lo que ella había pedido el 13 de enero de 2026 , lo que enfadó a la letrada. "¿Sabe usted las veces que he solicitado el acceso a los dispositivos?", están engañando al tribunal", ha manifestado la letrada, tras tratar de evidenciar que únicamente se estaba hablando de una petición de todas las que ha venido realizando.

El inicio de la investigación

El jefe de la investigación ha señalado que las diligencias se iniciaron el 27 de abril de 2022 y el primer informe versa sobre el análisis de la documentación pública que se solicitó a diferentes administraciones sobre la compra de mascarillas. Empezaron por la relación existente entre Cueto, de la empresa de Soluciones de Gestión, y el asesor Koldo García, del que también analizaron un incremento patrimonial del que no lograban aclarar sus fuentes. La investigación avanzó hasta que se pudo determinar el incremento patrimonial y se interpuso querella en septiembre de 2023.

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A esta décima sesión seguirá la del miércoles, cuando está previsto el inicio de los interrogatorios a los tres acusados, que es previsible que necesite también de la sesión del jueves. Comenzará el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y después será el turno del asesor ministerial Koldo García y cerrará Ábalos. Después de ello, previsiblemente la semana que viene, las distintas partes expondrán sus conclusiones definitivas y el juicio quedará visto para sentencia.