Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Turno para Soraya Sáenz de Santamaría: última hora desde la Audiencia Nacional

Según las agendas de Villarejo, el excomisario promovió en 2013 el enfrentamiento entre la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que declaró la semana pasada en el juicio de Kitchen, y Sáenz de Santamaría. El comisario siempre ha focalizado sus ataques contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y por tanto, contra la que entonces controlaba al espionaje español, la ´número dos' del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las anotaciones, cuyo contenido ha sido avalado por el inspector jefe de Asuntos Internos que investigó Kitchen, Gonzalo Fraga, apuntan que el comisario trató de convencer a Cospedal de que el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, uno de los diez acusados, había orquestado un plan, en colaboración con el CNI, "para señalarla como responsable de la policía política".