Jordi Pujol Ferrusola: "Me dedicaba a la información privilegiada cuando no se hacía"

Una vez que el tribunal ha adoptado una decisión sobre el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, el primer acusado en declarar ha sido su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que es quien se enfrenta a la mayor petición de pena, 29 años de prisión. En él se ha centrado buena parte del juicio que comenzó en noviembre en la Audiencia Nacional, ya que las acusaciones contra la familia residen, sobre todo, en determinar si los trabajos de asesoramiento por los que cobró cantidades millonarias fueron reales o simulados para justificar el cobro de comisiones ilegales pagadas por empresas para resultar adjudicatarias de obra pública.

El primogénito del exmandatario ha asegurado que sus labores de asesoramiento eran reales y consistían en “dedicarse a obtener información privilegiada en un momento en que no se hacía”. Incluso, al defender su intermediación en la refinería de Repsol en Cartagena, ha dicho que se dirigieron a él porque sabían que se “dedicaba al lobby”, lo que le permitió conocer la intención de la petrolera de ampliar el centro murciano antes de que se hiciera pública.

“Si digo una catalanada, discúlpenme”. Así ha empezado Jordi Pujol Ferrusola su declaración ante el tribunal. El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha ido al grano: : “¿Cuándo tuvo usted conocimiento de los fondos de Andorra?”. El acusado ha explicado que supo “vagamente” en 1976 o 1977 de la existencia de fondos en el extranjero, cuando su abuelo, Florenci Pujol, le comentó que “no nos preocupáramos, que no nos faltaría nada”.

Eso sí, ha precisado que no tuvo conocimiento exacto de ello mientras su padre era presidente de la Generalitat ni conoció el origen del dinero. Se enteró, según su versión, años después, tras el fallecimiento de su abuelo Florenci Pujol, en 1980. Fue en una reunión celebrada en 1990 en la que participaron todos los hermanos, su madre, Marta Ferrusola, y Joaquim Pujol, que era quien hasta entonces había gestionado los fondos de la familia en el extranjero. Su padre no estaba en ese encuentro, ha precisado. “Fue una orden de Joaquim Pujol”, que hasta ese momento se había encargado de controlar esos depósitos en el extranjero.

"El abuelo no confiaba en el país"

Joaquim Pujol le dijo en esa reunión que fuera a la Banca Reig y que allí le darían instrucciones sobre los fondos. Se reunió, incluso, con Òscar Reig, uno de los propietarios de la entidad bancaria. Jordi Pujol Ferrusola ha asegurado que este banquero fue quien le explicó en qué consistía el legado y le aconsejó sobre las personas que podían ayudarle a gestionar el dinero: 110 millones de pesetas —unos 601.000 euros— y 390 millones de pesetas —unos 2,3 millones de euros— en títulos.

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Según el primogénito del expresidente, le dijeron a él y a sus hermanos que el abuelo había dejado ese dinero a la familia porque “no confiaba en el país” ni en “la actividad política de mi padre”, entonces presidente de la Generalitat. “Por si se producía un golpe de Estado. Cuando se produjo, me acordé mucho de él”, ha afirmado. Incluso ha recordado que su abuelo Florenci y el padre de su madre le enseñaron los caminos para escapar a Francia si en Catalunya las cosas se ponían mal. Jordi Pujol Ferrusola ha aclarado que ese legado no figura en la herencia de su abuelo porque eran "fondos opacos" y no declarados a Hacienda. En este sentido, ha relatado que le enseñaron una carta personal dirigida a su madre, la fallecida Marta Ferrusola, en la que su abuelo explicaba la existencia de esos fondos en el extranjero, pero, ha subrayado, que en esa misiva "faltan páginas".