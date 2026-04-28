La relación del Gobierno y el PNV se tensa: Moncloa minimiza las desavenencias que airea Aitor Esteban

El PNV es para el Gobierno el “socio prioritario” de entre los diferentes socios parlamentarios. No solo por los pactos de investidura, y previamente para la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, sino por los acuerdos globales de gobernabilidad en Euskadi, tanto a nivel del ejecutivo autonómico, como municipal y de juntas generales. Unos vasos comunicantes que han hecho que el choque entre el PSE-EE y el PNV a cuenta de un nuevo estatuto y el euskera haya tensado la relación del Gobierno con los nacionalistas vascos.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, ha sido quien ha escalado a Moncloa los efectos de sus desavenencias con los socialistas vascos después de que estos ironizasen en redes sociales con una imagen suya a través de inteligencia artificial tirándose a una piscina acompañada del siguiente mensaje: “Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV”.

“Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas. La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad”, añadían.

“No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada”, no tardaba en responder el PNV. En la agenda del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sus colaboradores aseguran que no les constaba una cita con el líder del PNV y tratan de minimizar el choque aireado por Esteban.

Desde Sabin Etxea, por su parte, se limitan a explicar que se trataba de una "reunión privada". En el PSE-EE, apuntan que tenían agendada una reunión en Bilbao entre ambas formaciones para abordar el nuevo estatuto y el euskera -que oficialmente no se ha desconvocado- y ponen así en duda el referido encuentro en Madrid.

El PNV, además de socio prioritario, es una formación respetada en Moncloa, y algunos socios han llegado a utilizar la hipérbole de que “si el PNV estornuda, el Gobierno se acatarra”. La escalada en la tensión a cuenta del blindaje del euskera y el autogobierno ha traspasado así las fronteras del ejecutivo vasco de coalición para golpear de lleno al gobierno de Pedro Sánchez. Esta misma mañana, el PNV dio por sentenciado el decreto de vivienda que se vota esta tarde en el Congreso anunciando su abstención. Asimismo, Aitor Esteban reclamó el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, por su gestión de la huelga de médicos.

La portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, lo justificó tanto por diferencias de fondo, en el texto del decreto, como de forma, al no haberse ni siquiera producido un intento de negociación por parte de los socialistas. Respecto a los motivos formales, sostuvo que "no se puede hacer frente a la crisis de la vivienda recurriendo reiteradamente a la figura del decreto ley", porque de esa forma "no se busca el consenso, ni el debate".

Reuniones bilaterales

Los socialistas tratan de aislar el acuerdo de gobierno de coalición del choque entre partidos. A nivel institucional, Pedro Sánchez todavía se reunió en Moncloa con el lehendakari Imanol Pradales antes de Semana Santa. En la que fue la cuarta comisión bilateral entre el Gobierno central y el vasco, se produjeron nuevos acuerdos de transferencias en diferentes materias y la ratificación del "órgano bilateral aeroportuario".

Además del celebrado órgano para la cogestión de los aeropuertos vascos, Pradales se llevó bajo el brazo otra media docena de acuerdos para crear un marco de cooperación financiera con el ICO para "proyectos de interés económico y social"; financiación para pymes; traspaso de la gestión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios combinados; inspección pesquera; seguridad privada y tráfico para traspasar la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial.

Choque por el ‘Guernica’

En materia de seguridad e inmigración, aunque no se culminó el estatus de frontera norte que reclama el Ejecutivo vasco, se llegó a un acuerdo "para una participación operativamente útil de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería, y el acceso directo a las bases de datos europeas contra el crimen organizado". Asimismo, se avanzó en medidas "para reforzar el régimen sancionador relativo al porte de armas blancas" y un acuerdo "para impulsar modificaciones normativas en el ámbito de la reiteración delictiva".

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En lo que se habían producido más roces durante las últimas semanas tiene que ver con la reivindicación del gobierno vasco para trasladar temporalmente el ‘Guernica’ a Bilbao. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, rebajó las pretensiones del PNV sosteniendo que “los informes son claros, lo desaconsejan de forma rotunda”. Durante una sesión de control al Gobierno en el Senado a principios de abril, el titular de Cultura respondió al senador del PNV Igotz López, que si bien su posición es favorable a "acercar el patrimonio cuando eso es posible", su obligación es también "garantizar la protección del patrimonio".