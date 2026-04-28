República, andalucismo y reducción de desigualdades: las propuestas de Por Andalucía para las elecciones del 17M

"Cambiar el rumbo". Este es el objetivo de la coalición Por Andalucía, que lidera Antonio Maíllo, de cara a las elecciones autonómicas. Este viernes comienza la campaña electoral andaluza y no hay tiempo que perder. Tras un comienzo ralentizado, Podemos se sumó a la coalición a última hora, Por Andalucía ha presentado su programa electoral para tratar de remontar los resultados que le otorga el CIS.

"Andalucía llega a 2026 con una realidad insoportable", comienza el texto de la coalición que aúna a Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde. Ante este panorama las formaciones presentan un listado de pedidas para impulsar "una Andalucía para vivir, basada en derechos, servicios públicos y equilibrio territorial", entre las que destacan las destinadas a sanidad y vivienda.

"El Parlamento de Andalucía elevará al Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para la derogación de la monarquía y la apertura de un proceso constituyente republicano", sentencia en su texto las organizaciones, que se identifican como republicanas. Esta es una de las medidas más llamativas que proponen los de Maíllo, que evitan desarrollar la propuesta, que definen como democracia republicana más allá.

El andalucismo como eje central

El andalucismo se ha convertido en un pilar fundamental. Por Andalucía se disputa una importante cantidad de votos con Adelante Andalucía, que, según el último CIS, le superaría en escaños. Tal ha sido la importancia que los de Maíllo le han dado, que este paquete de medidas se enmarcan en el programa de campaña que han trabajado las distintas formaciones de la coalición y han presentado este lunes.

Por Andalucía sostiene que todas sus políticas, desde las medioambientales hasta las sociales se basarán en el andalucismo del siglo XXI. "Aspirar a gobernar Andalucía supone, hoy por hoy, llevar a su máximo exponente las posibilidades que ofrece nuestro Estatuto de Autonomía". Así, sostienen que el gran reto que deben enfrentar es "vencer la desigualdad territorial y social que padece Andalucía".

Entre los puntos a enfrentar está la reforma del modelo de financiación autonómica que se encuentra en 'stand-by' tras la salida de la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, del Gobierno. Para poder conseguir esto, es fundamental el desarrollo por completo del Estatuto de Autonomía, que permitiría el traspaso de la red ferroviaria, las prestaciones de desempleo, los museos o el ingreso mínimo vital.

La importancia de la sanidad en campaña

El programa plantea distintas medidas intervencionistas que van desde "recuperar" la gestión de la educación o la sanidad, una intervención pública, "desde la creación de Comunidades Energéticas a la creación de empresas y distribuidoras públicas de energía" o la lucha contra la especulación inmobiliaria con la limitación de la compra y la venta. A esto se sumará una reforma fiscal centrada en los grandes patrimonios y empresas centrada en el criterio de progresividad para financiar los servicios públicos.

La sanidad es uno de los grandes temas de esta campaña, después de haber sido uno de los grandes retos que ha enfrentado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en los últimos cuatro años. Por ello, la mayoría de formaciones, entre ellas Por Andalucía, dedican una importante parte de su programa a proponer un modelo sanitario alternativo que reduzca las listas de espera y mejore las condiciones de los sanitarios.

Como ya se comprometió la candidata socialista, los de Maíllo proponen reducir los tiempos de espera a 48 horas en las citas clínicas. De hecho, se comprometen a blindar al menos el 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria, donde los pacientes podrán estar como mínimo 10 minutos, y que los tiempos de espera para el resto de trámites no superen los siete días.