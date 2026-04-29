Aldama atribuye a diferentes constructoras el origen del efectivo que entregaba a Koldo y Ábalos para el PSOE y asegura que Sánchez estaba al tanto

El comisionista Víctor de Aldama, que declaró este miércoles como acusado en el juicio contra José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo, ha atribuido a varias "empresas constructoras" (Levantina, Azvi y otras investigadas en la parte del caso que aún se instruye en la Audiencia Nacional) el origen del efectivo que, de forma continuada, estuvo pagando al exministro y a su asesor Koldo García, a cambio de que estas empresas consiguieran la adjudicación de obras licitadas por el Ministerio de Transportes.

Siempre según su versión ante el tribunal, Aldama habría actuado como "nexo" entre estas empresas y el ministro para unas entregas continuas de dinero, parte del cual terminaba en el Partido Socialista con conocimiento del presidente Pedro Sánchez, según tenía entendido por lo que le manifestaba el propio Koldo García.

"Yo le digo que yo doy, pero que ellos también me tienen que dar", ha llegado a señalar ante el tribunal, aunque ha matizado que lo que él buscaba en realidad era "tener notoriedad y "más poder" para él poder hacer sus negocios. Se trataría del acuerdo al que llegaron todos ellos.

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Kol / Pool

Es en ese momento cuando se empiezan a dar contratos y licitaciones a las constructoras que "pagan en efectivo", un dinero que él lleva tanto al Ministerio como a casa de Ábalos en el barrio de El Viso en Madrid. "Esto empieza a ser constante, a ser una ruleta". El problema comenzó cuando las constructoras comenzaron a señalar que, una vez ya eran adjudicatarios, no podían seguir pagando al día porque había que iniciar las obras y el dinero dependería de lo que fueran cobrando según las certificaciones de entrega, y por esa razón el comisionista comenzó a "adelantar" por su parte las entregas de efectivo.

250.000 en una mochila

El dinero, según su testimonio, lo llevaba Aldama en sobres en una mochila (únicamente la utilizaba para esto, ya que él no suele usar este tipo de bolsas) y por este sistema llegó a entregar cantidades que alguna vez llegaron a sumar hasta 250.000 euros de una vez, a la vez que comenzó a gestionar otro tipo de dádivas, como sería poner a disposición del ministro un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Preguntado por la razón de las entregas periódicas de 10.000 euros acreditadas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el acusado las ha vinculado con lo que le decía Koldo de "los gastos que tenía el jefe" por los pagos a la exmujer y otras necesidades de Ábalos.

Los pagos a Koldo García, ha continuado Aldama sin ser apenas interrumpido por el fiscal, siempre se realizaban en presencia de Ábalos porque así lo exigía el asesor, a lo que ha añadido que en dichas ocasiones el ministro siempre "estaba incómodo".

El exministro de Transportes José Luis Ábalos (i, atrás) y su exasesor Koldo García (d, atrás), durante su juicio en el Tribunal Supremo, el martes pasado. EFE/ Captura Señal T. Supremo SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). añade texto 3 / Catpura señal T. Supremo / EFE

A juicio del comisionista, era la manera de Koldo de demostrar "que no se quedaba él todo". Cuando la relación empezó enturbiarse, y como Aldama no quería dejar de cumplir el acuerdo al que habían llegado (obras y notoriedad a cambio de mordidas) es cuando aparece la figura de Joseba García, el hermano del asesor, que se ocupa entonces de recoger el efectivo en la oficina del propio comisionista.

El consejo del abuelo

El asunto del chalet en La Alcaidesa (Cádiz) que disfrutó el ministro Ábalos, según el acusado, se realizó a través de un socio de Aldama en hidrocarburos, Claudio Rivas, siguiendo el lema que el abuelo del comisionista le dio de niño: "Los mejores negocios son aquellos en los que otros ponen el dinero".

De este modo, se trataba de poner a disposición de Ábalos un contrato alquiler con derecho a compra sobre la vivienda adquirida por Have Got Time (empresa de Rivas) pero al ministro se le devolvería después todo el dinero "por debajo". La contraprestación era la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel de la que Aldama era "el conseguidor", pero cuando Ábalos salió del ministerio la licencia aún no había sido concedida y "todos se pusieron nerviosos".

También ha relatado que Koldo le pidió la búsqueda del piso para Jésica Rodríguez, cuya búsqueda él encomienda a su socio Luis Alberto Escolano. Los pagos los asumió también su socio porque se trataba de una relación extramatrimonial de Ábalos y él temía que pudiera saltar el asunto en cualquier momento y pudiera ello salpicar a una de sus empresas. Así, entendió que Jésica que era la pareja de Ábalos, pero le molestaba es que a la vez de estar con Jésica el ministro "veía a otras señoritas" mientras ellos seguían pagando el piso, y quiso poner fin a esta situación. "Koldo me dijo que eso no podía ser porque le tenía enganchado por los huevos", que luego supo que podía tener que ver con un vídeo.

En cuanto al contrato de las mascarillas, fue el propio Aldama, según su testimonio ante el Tribunal Supremo, el que habló a Ábalos de sus contactos en China para adquirir este material sanitario, después de que el ministro le señalara en los pasillos del Ministerio que le había correspondido la compra de este material. Con respecto a Juan Carlos Cueto, del Grupo Cueto, decidió contactar con él para que financiara a Soluciones de Gestión para la compra de las mascarillas. "No se buscó a más empresas ni más ofertas, todo se sabía antes de que se oficializara con una orden ministerial", ha señalado ante la Sala.

Igualmente, ha señalado que él había acordado con Koldo la compra de 8 millones de mascarillas por parte de Puertos de Estado a Soluciones de Gestión, a pesar de que la noche antes de la firma del contrato el vicepresidente de este departamento, Álvaro Sánchez Manzanares, le señaló que la orden sería de 4 millones. Aldama le respondió que deberían ser el doble y posteriormente la Orden fue modificado en este sentido. Finalmente, el comisionista cobró 5 millones de euros de Soluciones de Gestión por su labor en la gestión de este contrato.

¿Comisiones por las mascarillas?

"Yo no tengo conciencia de pagar comisiones por las mascarillas", ha explicado, para añadir que la pandemia cortó el flujo de dinero de las constructoras, pero él debía seguir entregando dinero a Ábalos y Koldo por el acuerdo que todos ellos mantenían. "Los 10.000 euros al mes era como un regalo mensual, pero yo les pagué mucho más", ha explicado, para añadir que por esta razón se negó a pagarle al ministro Ángel Víctor Torres el dinero que Koldo le pidió para él en relación con el material sanitario que se compró para Canarias.

Sobre el rescate de Air Europa, Aldama ha señalado que "aún" no entiende que no se le dio "desde el primer minuto" un préstamo a Air Europa siendo una compañía estratégica, "cuando sí se hizo con Plus Ultra". Así ha explicado la presión que ejerció sobre Ábalos y Koldo para conseguir el rescate y también para lograr la nota de prensa con la que se pretendía tranquilizar a los inversores de Globalia. En realidad querían un comunicado oficial, pero el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, se negó.

Preguntado por el fiscal sobre la intervención del ministro Ábalos en la confección de esta nota, Aldama ha respondido que no entendió por qué se puso de lado y dejo toda la decisión sobre este asunto a Pedro Saura. Para el comisionista, la nota fue insuficiente porque solo se filtró a medios económicos y no a los de tirada nacional.

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Por otra parte, ha negado que Javier Hidalgo pagara dinero a Koldo y Ábalos (medio millón de euros en una bolsa de deporte, según señaló ante el tribunal una expareja del comisionista) para "tenerles contentos" o por el rescate, porque el ex CEO de Globalia no era de pagar comisiones y además él nunca se lo propuso.