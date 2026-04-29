"Violencia machista"
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, denunciará al agitador Vito Quiles por acoso en una cafetería
El influencer ultra no habría permitido su salida del local, según denuncian. Asimismo, califican de "violencia machista" ante los insultos que habría proferido a la esposa del jefe del Ejecutivo y sus acompañantes
Begoña Gómez denunciará al agitador ultra Vito Quiles por acoso. Según fuentes conocedoras, la supuesta agresión a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se habría producido en un local privado. Concretamente, en una cafetería de Madrid.
Vito Quiles no habría permitido su salida del local, según denuncian. Asimismo, califican de "violencia machista" ante los descalificativos que habría proferido a la esposa del jefe del Ejecutivo y sus acompañantes.
El influencer ultra ha colgado un video en sus redes sociales donde manifiesta, por su parte, que "encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción".
Quiles ya fue imputado por presuntos delitos contra la intimidad (por revelación de domicilio) y acoso cometidos contra la ex ministra socialista y actual presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor.
Asimismo, se le ha procesado en otra causa por injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez. La jueza vio indicios suficientes en los mensajes y vídeos objeto de la investigación con el objetivo de "vejar, ofender y vilipendiar".
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