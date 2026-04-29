El PNV escala la amenaza a Moncloa tras el último choque por el estatuto vasco: “Usted sabrá si quiere compañía o no”

El presidente del PNV, Aitor Esteban, anuló este miércoles una reunión en Bilbao con el interlocutor enviado por el PSOE [Antonio Hernando] para negociar el nuevo estatuto vasco y el blindaje del euskera. Las diferencias respecto a esta carpeta están tensionando la relación entre los nacionalistas vascos y sus socios de Gobierno en Euskadi, pero fue un tuit irónico del PSE-EE con un meme del presidente del Euzkadi Buru Batzar tirándose a una piscina para cuestionar los supuestos avances en esta negociación lo que provocó el golpe en la mesa del PNV. En Moncloa trataron de minimizar el choque con sus “socios prioritarios” y aislarlo a un asunto territorial entre partidos. Sin embargo, la portavoz en el Congreso del PNV, Maribel Vaquero, se encargó este miércoles durante la sesión de control al Gobierno de elevar la amenaza para ponerla directamente encima de la mesa de Pedro Sánchez.

Después de apelar a cuidar las formas y a “respetarnos los unos a los otros”, la portavoz jeltzale en Madrid advirtió a jefe del Ejecutivo: “Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral y si quiere compañía o no”. Sánchez trató de responder con un tono cuidadoso y echó mano de los acuerdos con el PNV en materia de transferencias “como no se ha había dado en toda la historia de la democracia”. “Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco”, apeló.

La amenaza velada de ruptura llega a pesar de las llamadas al más alto nivel que se produjeron este miércoles entre Moncloa y Sabin Etxea. Pese a todo, en el Ejecutivo evitaban interpretar las palabras de la portavoz del PNV ni siquiera como un aviso. Insisten en diferenciar las relaciones institucionales de las orgánicas.

"Hemos trabajado muy bien y los saben", destacan las mismas fuentes respecto a los acuerdos alcanzados esta legislatura, principalmente en materia de transferencia de competencias. Por ello, minimizan las "discrepancias" y las normalizan entre partidos diferentes, alejando cualquier posibilidad de ruptura.

PSOE y PNV no solo están unidos por los pactos de investidura, sino por los acuerdos globales de gobernabilidad en Euskadi, tanto a nivel del ejecutivo autonómico, como municipal y de juntas generales. Unos vasos comunicantes que se enturbiaron después de que Esteban lanzase su aviso: “No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada”.

El PSE había respondido a una entrevista suya con una imagen en redes sociales a través de inteligencia artificial tirándose a una piscina acompañada del siguiente mensaje: “Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV”.“Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas. La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad”, añadían.

"No romperán la baraja"

La escalada en la tensión a cuenta del blindaje del euskera y el autogobierno traspasa así las fronteras del ejecutivo vasco de coalición para golpear de lleno al gobierno de Pedro Sánchez. Antes del choque público, el PNV dio por sentenciado el decreto de vivienda anunciando su abstención y Aitor Esteban reclamó el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, por su gestión de la huelga de médicos.

Noticias relacionadas

Fuentes parlamentarias del arco izquierdo del Congreso interpretan el choque en clave interna, por la relación complicada entre los líderes del PNV y del PSE-EE, Eneko Andueza. Con todo, entienden que a nivel de legislatura los nacionalistas vascos "no romperán la baraja". Un análisis que argumentan por la presión electoral de EH Bildu, sin la cual si deslizan que los nacionalistas podrían haber cambiado su estrategia de alianzas.