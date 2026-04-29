El PSOE pedirá amparo al Supremo por las "mentiras" de Aldama

La dirección del PSOE volvió a rechazar con rotundidad las acusaciones de Aldama, vertidas esta vez en el juicio oral, y a defender que en este caso, "no existe financiación ilegal" del partido. En una nota, la formación socialista acusó al empresario de realizar "acusaciones sin acreditar" que no son más que "mentira tras mentira". Y anunció que va a volver a solicitar el amparo del Tribunal Supremo "frente a estas injurias". "No vamos a permitir que se nos difame impunemente" porque "no existe financiación ilegal del PSOE", aseguran en Ferraz.

En sus redes sociales, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, acusó a Aldama de llevar "dos años ya señalando sin pruebas". "Nuestra postura ha sido siempre la misma: tolerancia cero con la corrupción y colaboración total con la justicia", añadió.

Un paso más dio el ministro de Transportes, Óscar Puente, y, en su tono habitual en redes sociales, se preguntó si "a este testigo (por Aldama) ningún miembro del Tribunal le ha pedido que se ciña a la cuestión?" Es más, cuestionó si al comisionista se le ha pedido "decoro en sus expresiones?" Para autoresponderse: "Nahhh. Eso solo si hablase de Rajoy o de Cospedal. Y luego que decimos lo que decimos".

Puente lanzó esta crítica después de que Aldama, durante su declaración ante el tribunal, expresase que, según le dijo Koldo, a María Jesús Montero 'se le hacía el coño agua' cada vez que hablaba con Ábalos, tras ser preguntado por qué interés tendría ella en pedirle un comprador para un edificio: "Cada cosa que podía parecer interesante para el ministro, ella le llamaba".

A partir de ahí, el PSOE insistió en su línea argumental en este caso: el partido ha actuado "con tolerancia cero, transparencia y medidas contundentes desde el minuto uno; ojalá todos los partidos hicieran lo mismo", en referencia al PP. Y no admitirá lecciones "de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción; unos actúan y otros miran hacia otro lado".

En su declaración ante el tribunal, Aldama explicó que el efectivo que él entregaba a Koldo García y José Luis Ábalos tenía origen en constructoras e indicó, siempre según su versión, que habría actuado como "nexo" entre estas empresas y el ministro para unas entregas continuas de dinero, parte del cual terminaba en el Partido Socialista con conocimiento del presidente Pedro Sánchez, según tenía entendido por lo que le manifestaba el propio Koldo García

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En otro momento de su declaración, manifestó que "si yo estoy en una organización criminal y hay una jerarquía, el presidente del Gobierno señor Sánchez está en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, Koldo en el 3 y yo el 4". También ha señalado Aldama que él no era el único en el ministerio de Transportes que "había más Aldamas" que hacían lo mismo que él y que también realizarían pagos a cambio de adjudicaciones de obra pública.