Begoña Gómez oficializa ante la Policía Nacional su denuncia contra el agitador Vito Quiles por acoso

“Agresión”, “intimidación” y “acoso”. Así describen fuentes de Moncloa los hechos ocasionados por Vito Quiles contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El agitador ultra, según su relato, le habría impedido su salida de una cafetería en la localidad madrileña de Las Rozas tras acosarla previamente en el interior. Sería en ese momento cuando se habría producido la agresión, pues los escoltas de la mujer del jefe del Ejecutivo se encontraban fuera del local. Según ha podido saber este diario, Begoña Gómez ha oficializado ya una denuncia ante la Policía Nacional.

En el Ejecutivo critican que desde el PP se normalicen este tipo de situaciones “de odio” e, incluso, que se “legitimen”. Algo que, apuntan, no debería tener cabida en democracia y hablan directamente de “violencia machista” ante los descalificativos que habría proferido a la esposa del jefe del Ejecutivo y sus acompañantes.

Del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, “se espera algo más para no cargarnos el sistema”, concluyen deslizando que los populares “en este caso pagan” este tipo de situaciones de acaso, en referencia a que Vito Quiles habría sido contratado para participar en actos del partido o subvencionado su plataforma digital.

Después del altercado, la Guardia Civil habría acudido al lugar de los hechos para interesarse por las imágenes del local, que cuenta con cámaras en su interior. El influencer ultra se ha limitado a colgar un video en sus redes sociales ya fuera del local donde manifiesta, por su parte: "Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción".

El influencer ultra Vito Quiles (c) durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres. / A. Pérez Meca / Europa Press

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves en declaraciones recogidas por ‘Europa Press’ que condena "cualquier tipo de violencia y de acoso" y ha destacado que, en el caso del episodio protagonizado por Vito Quiles y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "parece que quien recibe violencia" es él. "Pero en el caso de que fuera al revés, también, por supuesto", ha recalcado.

Fuentes de Moncloa reconocen preocupación en el jefe del Ejecutivo y el Gobierno por los hechos ocurridos, además de indignación con la oposición, pues varios líderes han ironizado con los hechos a través de redes sociales. Algo que interpretan como “normalizar situaciones de odio” que, en democracia, sostienen, “todos deberíamos combatir”.

“Son grupos perfectamente organizados, sabemos de qué viven y de dónde se financian. Hay partidos que llevan años blanqueando estas actitudes e incluso financiando a estos fanáticos subvencionados”, replicaba la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. Tras mandar un mensaje de solidaridad con Begoña Gómez y “todas aquellas mujeres que están siendo perseguidas, acosadas y violentadas por estos fanáticos subvencionados”, la portavoz de los socialistas señalaba que “el insulto y las amenazas no son periodismo” y que “la intimidación no es libertad de expresión”. Por ello, insistía en reclamar a Feijóo que “condene estas actitudes y diga basta ya”.

Causas abiertas

Quiles ya fue imputado por presuntos delitos contra la intimidad (por revelación de domicilio) y acoso cometidos contra la ex ministra socialista y actual presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor.

Asimismo, se le ha procesado en otra causa por injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez. La jueza vio indicios suficientes en los mensajes y vídeos objeto de la investigación con el objetivo de "vejar, ofender y vilipendiar".

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El periodista Javier Ruiz también ha denunciado públicamente esta semana un nuevo episodio de acoso por parte de Vito Quiles. El presentador de ‘Mañaneros 360’ de TVE compartió este lunes 27 de abril varias imágenes grabadas desde el interior de la Iglesia de San Antón, en Madrid, donde había acudido para participar en un acto literario junto al padre Ángel y Mensajeros de la Paz.