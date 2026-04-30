Koldo dice que asumió el pago del piso de Jésica porque ella amenazó a Ábalos con difundir su vida privada

El juicio por el caso Koldo en el Tribunal Supremo ha contado este jueves con la declaración del que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, que manifestó, entre otras cuestiones, que él asumió personalmente el pago de los 2.900 euros al mes que costaba el piso que ocupaba la pareja del exministro en Plaza de España cuando el socio del comisionista Víctor de Aldama dejó de abonar esta renta. Según su testimonio, porque "esta señorita" estaba amenazando con difundir su vida privada. "Saque el dinero de mi hermano y de Pati (por Patricia Úriz, su esposa) de lo poco que teníamos", señaló ante la Sala.

El tono general de su declaración fue el de negar las acusaciones de Anticorrupción y definirse como una persona que trataba en todo momento de "ayudar", pero sin disponer de poder decisiorio sobre ningún asunto. “Bajo mis posibilidades, porque yo poder de decisión no tenía ninguno... ¿Cómo voy a decidir yo un rescate o un crédito? ¿Cómo voy a decidir yo las compras de mascarillas? Yo traslado las ofertas”, ha aseverado el acusado. Ha negado igualmente las anotaciones halladas en su vivienda que apuntan a pagos mensuales de 10.000 euros por parte de Aldama, que ha relacionado con gestiones de sus negocios en latinoamérica.

"Con esa sonrisa que me mira"

García, que da nombre a la primera presunta trama de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez que llega al banquillo, comenzó declarando en la duodécima sesión del juicio en un tono tranquilo y respetuoso con el tribunal, aunque con respecto al fiscal jefe Anticorrupción se produjo algún roce. "Por favor, déjame terminar. Se lo suplico. Es que se me corta y me cuesta. Con esta sonrisa que me está usted mirando a mí…”, le llegó a decir a Alejandro Luzón. En otro momento, cuando Luzón se refirió a su preocupación por "los problemas de las mujeres", en alusión al bulling que decía sufrir Claudia Montes, el ex asesor le ha replicado: "Qué mal gusto tiene usted".

"Prefiero ser tosco y sincero que de otra forma de ser", ha señalado sobre su forma de conducirse en la vida, mientras que en relación con su labor como asesor de Ábalos ha explicado lo que hacía era "intentar rellenar" la agenda del señor Ábalos para dar "respuesta posible a las necesidades que tuviera cada persona". En su tiempo libre, agendaba actividades relativas a la secretaría de Organización.

Preguntado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, si todo ello conllevaba recoger niños del colegio, comprar regalos para amigas del ministro etc. Koldo respondió que "el señor Ábalos trabajaba mucho" y él tenía que intentar quitarle de en medio "las cosas mundanas y pequeñas".

Jésica y Claudia

Sobre Jésica Rodríguez, Koldo también insistió en que "quería dejar muy claro" que conocía a esta mujer anteriormente a su relación con el ministro, a través del señor Aldama. "Como se gane la vida el ser humano creo que no deberíamos entrar, siempre que no sea delictivo", ha añadido. En primer lugar, afirmó que había buscado un lugar para alojarla sin que dicha orden procediera del ministro, para luego matizar que ambos le pidieron que les buscara "un piso de alquiler".

También sobre el asunto de Rodríguez -- se le acusa junto a Ábalos de colocar a esta mujer en las empresas públicas Ineco y Tragsatec-- negó que Jésica cobrara sin ir a trabajar, si bien no podía garantizar "dónde, cuándo" lo hacía o haberle pedido que no acudiera a la entrevista para lograr este trabajo.

Con respecto a Claudia Montes, la mujer que según la acusación fue 'enchufada' en la empresa Logirail, el asesor argumentó que las empresas filiales de Renfe siempre tenían vacantes, porque pagaban muy poco y “el señor Ábalos siempre ha intentado ayudar a todo al mundo, hasta a una persona que conoce de un solo día en un mitin en Asturias” y que luego “le mandó un mensaje por redes”. Tras recortar la foto del currículum que le había mandado Claudia Montes, porque “su foto era de cuerpo entero y entendía que su forma de vestir no era apropiada”, le mandó un mail al presidente de Renfe para ver si había huevo en alguna empresa pública, como finalmente ocurrió con Logirail.

Aldama insinúa que Jéssica Rodríguez tenía un vídeo comprometedor de Ábalos / EP

Las mascarillas

Sobre la oferta de Soluciones de Gestión para la entrega de mascarillas, Koldo García afirmó que no recuerda quién sela envío, pero le llegaron varias a su correo electrónico. "Llegaba de todo", ha señalado, para añadir que él se fijaba en el precio unitario de la mascarilla. "Me dije, no tengo ni idea ¿Qué hago?", ha añadido para explicar que "todo el mundo llamaba para conseguir material sanitario". En todo caso, no recuerda que esta oferta concreta le llegara a través de Víctor de Aldama.

Tampoco pudo recordar por qué esta empresa conocía detalles de la oferta de mascarillas días antes de se firmara la orden ministerial. "Medio mundo sabía que los Gobiernos buscaban material sanitario", ha señalado, lo que ha sido respondido por el fiscal: "¿Medio mundo sabía que Puertos del Estado compraría 8 millones de mascarillas?". El ex asesor ministerial ha zanjado la cuestión con un "creo que sí", para añadir que habría comprado todo el material sanitario que pudiera. "Si hubieran sido 16 también lo habría comprado", ha añadido.

En todo caso, ha defendido que él no tomaba ninguna decisión al respecto porque carecía de competencia. Lo que le quedó claro es que "no se pagaba un duro"si no se recibía el material, porque en ese momento todo el mundo adelantaba el dinero y "había mucha estafa".

El fiscal Alejandro Luzon, a la salida de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. / Juan Manuel Prats

“Lo único que le preocupaba al señor ministro era conseguir material sanitario”, ha afirmado Koldo García, para a continuación admitir que Víctor de Aldama le ayudaba en la parte logística, relativa a los aviones, al ser asesor de Air Europa. Ha asegurado que logró que las mascarillas vinieran en los asientos atadas con el cinturón. “Llamé a la Embajada china, al consulado… El trámite burocrático nos comía”, ha aseverado.

Sobre la gestión con el que fuera jefe de gabinete, Juan Ignacio Díaz Bidart, en favor de Víctor de Aldama por una deuda que tenía con el fisco, Koldo se ha limitado a señalar que actuó a petición de Víctor de Aldama para propiciar una reunión. "Lo que hice fue acercarme en moto, saludar a Bidart y decirle te debo un café, pero un café de verdad", ha añadido.

Ha negado igualmente la tesis de Anticorrupción con respecto al disfrute por parte del entonces ministro de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) cuyo gasto habría asumido el comisionista Aldama a través de sus socios. Afirma que él se limitó a buscar este destino vacacional para quitar a Ábalos esta preocupación y que él pudiera dedicarse "a lo que realmente importa". Koldo dijo no recordar por qué Aldama le remitió una reclamación por el pago de unos mese, si bien luego admitió que consideraba “la hostia” que le reclamaran por burofax el dinero.

Koldo ha asegurado que el comentario de “esto sale gratis por las molestias” que le dirigió a Ábalos en relación al chalé de Villaparra -- que según la acusación compensó una nota de prensa en favor del rescate de Air Europa-- obedecía a que él le pagó parte de los gastos, porque veraneaba cerca y se habían producido unos desperfectos en el piso que le tenía alquilado y así quedaba compensado. A Aldama se lo mandó, porque al comisionista “le consultaba todo”, ha dicho varias veces a lo largo de su interrogatorio.

En cuanto a dos viajes de su hermano Joseba a la República Dominicana (presuntamente a recoger efectivo a cuenta de un socio de Aldama), el exasesor de Ábalos ha confirmado el testimonio este ya prestó sobre el interés de su hermano en "vivir la aventura" tras conocer a una chica de ese país. Sí es cierto, añadió que él le había pedido que le trajera unas muestras de pitaya y otras frutas tropicales y que Aldama le pidió que recogiera allí "una documentacion".

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García comparece tras el comisionista Víctor de Aldama, quien en sus manifestaciones como coimputado en esta causa optó por reconocer pagos de hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo en mordidas y disparar contra el PSOE, apuntando sin aportar ninguna prueba a que parte de ese dinero se habría utilizado para financiar ilegalmente al partido.