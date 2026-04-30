El PP rechaza otra iniciativa de Vox para imponer la "prioridad nacional" en el sistema de salud

El PP se siente cómodo con el concepto de 'prioridad nacional', pero solo según sus términos. Así lo explicó el pasado martes la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, que ligó este polémico término, salido de las negociaciones autonómicas con Vox, al del arraigo. Es decir, priorizar las ayudas a quienes mayor vinculación tienen con el territorio y no con la nacionalidad. Moviéndose en este discurso, los conservadores han rechazado este jueves una nueva iniciativa de los de Santiago Abascal, la tercera en una semana, que buscaba imponer "la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general".

En una campaña por intentar colar este concepto en todos los debates, Vox elevó esta semana a debate en el pleno una moción en la que reclamaban derogar el real decreto que reconoce el derecho a la protección de la salud de todas las personas extranjeras para, después, pedir que se establezca la "la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general". Al igual que en los pactos autonómicos, matizaban que se deberá siempre atender "las situaciones de emergencia vital".

No obstante, a renglón seguido, exigían la "remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles" y condicionan incluso el acceso a los servicios públicos de los "inmigrantes legales" a que "sus años de cotización". En la misma línea, pedían "combatir el fenómeno del turismo sanitario en colaboración con las autoridades sanitarias regionales". Entre estas demandas hay varias cuestiones con las que el PP no está de acuerdo, según explicó Muñoz.

Discrepancias

La portavoz popular aseguró que no comparten el concepto de "remigración", ya que supone colectivizar a cientos de miles de personas, ni dejar a los migrantes irregulares sin ninguna asistencia sanitaria o ligar el acceso a la sanidad de los extranjeros legales a su cotización. Así, los populares han votado en contra del texto de Vox.

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Además, los conservadores habían registrado una enmienda en la que matizaban el concepto de prioridad nacional, demandando medidas para "asegurar el acceso ágil, equitativo, seguro y cohesionado de los españoles a las prestaciones y las innovaciones terapeúticas y tecnológicas en todo el Servicio Nacional de Salud". También reclamaban una mayor financiación y mejora de las condiciones del personal sanitario, pero nada decían sobre los extranjeros, por lo que Vox la rechazó.