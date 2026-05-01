María Jesús Montero: "Moreno está pidiendo un cheque en blanco para completar su desmantelamiento de los servicios públicos en Andalucía"

Hace casi un año y medio María Jesús Montero (Sevilla, 1966) asumió la secretaría general del PSOE andaluz y un desafío casi imposible según las encuestas: dar un vuelco en Andalucía y recuperar un gobierno que los socialistas perdieron en 2018. Desde entonces ha compatibilizado esta carrera electoral con su puesto como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Lo mantuvo hasta el último momento con el objetivo de aprobar unos presupuestos, un modelo de financiación y una quita de deuda. Finalmente, ninguno de estos capítulos se cerraron y se aceleró su salida del Ejecutivo cuando se formalizó la convocatoria electoral. Licenciada en Medicina, ex consejera de salud de la Junta de Andalucía y con una larga trayectoria política centra su campaña en movilizar al "electorado progresista" que en 2022 se abstuvo o votó a Juanma Moreno para evitar un pacto con Vox pero que posteriormente en las generales de 2023 apoyó a Pedro Sánchez.

P. Arranca la campaña electoral y las encuestas una tras otra siguen marcando que sólo hay dos opciones, mayoría absoluta o mayoría simple. ¿Aún hay posibilidades de darle la vuelta a esto? ¿Qué puede hacer el PSOE?

R. Trasladar que la única alternativa real a estas políticas privatizadoras, a este desmantelamiento de los servicios públicos, a ese empobrecimiento de la clase media a la que nos conduciría si efectivamente tenemos que pagar por recibir la sanidad, es el Partido Socialista. Lo que no se puede es llamar a la gente desde la derecha a un voto de conformismo o de resignación, un voto de males menores. Lo que la gente se tiene que plantear es que las urnas están vacías, que ahora mismo no hay ni un solo voto dentro y que el voto de cada uno le pertenece a cada uno. En este sentido el PP desde el primer día lo que ha buscado y a lo que ha jugado es a desmovilizar nuestro voto progresista, el voto que se expresa en unas elecciones generales o que se expresa en los diferentes encuentros electorales. Han intentado darlo todo por hecho para que la gente no se moleste en ir a votar y lo que nosotros estamos transmitiendo es que nada más lejos de la realidad. Si todos los progresistas que alguna vez han confiado en el Partido Socialista y que confiaron en él en 2023 se movilizan en estas elecciones generales y acuden a votar al PSOE, en vez dejarlo pasar y decir esto no va conmigo, vamos a tener una victoria que nos va a permitir el gobierno.

P. ¿Le preocupa que le pueda volver a funcionar a Juanma Moreno la estrategia de 2022 de la llamada al voto útil para todo aquel que no quiera Vox?

R. No, a mí no me preocupan las estrategias electorales, a mí me preocupa que los ciudadanos entren en ese marco mental sin cuestionarse que detrás de eso lo que hay es una imposición sobre lo que en el futuro tiene que ser el gobierno de Andalucía. Cuando uno habla de que le faltan tantos votos o le dejan de faltar para obtener una mayoría amplia está faltando al respeto a la democracia. Está trasladando con claridad que lo que quiere es una mayoría que le permita un cheque en blanco. Siempre que habla de estabilidad, de lo que habla es de un cheque en blanco y yo hago un llamamiento a que la estabilidad no es darle al gobierno de turno un cheque en blanco. La estabilidad es que uno pueda tener la seguridad de que los servicios públicos le van a responder en un momento de necesidad, que no tenga que vivir angustiado pensando en si tiene o no que hacer cuentas para sacarse un seguro privado, porque el médico de atención primaria no le da cita antes de 10 días. Yo creo que la estabilidad a una sociedad se la da su capacidad de diálogo, su capacidad de integración, de reconocer al diferente, de estar permanentemente en la dialéctica de intereses cruzados que se tienen que poner en común para que al final prevalezca el de la mayoría. Y yo persigo el interés de la mayoría y siempre digo que en estas elecciones los ciudadanos tienen que pensar en lo que le interesa a él o a ella. Y eso para Moreno es un lío... el lío es el que ya vivimos los ciudadanos.

P. ¿Usted cree que en Andalucía se podría llegar a firmar un acuerdo como el que se ha firmado en Extremadura o Aragón planteando la prioridad nacional?

R. Bueno, hay que tener en cuenta algo que se olvida pronto en la memoria colectiva, pero el primer gobierno, el primer dirigente político del Partido Popular que se presta al acuerdo con la ultraderecha fue el señor Moreno Bonilla. Este señor que quiere pasar a la historia como moderado, pero que sin embargo fue el primero que le abrió las puertas a la ultraderecha al punto de que fue presidente con los peores resultados de la historia del Partido Popular. Fue posible su gobierno porque le votó la ultraderecha y llegó a un acuerdo con la ultraderecha. Pero incluso es que no necesita de la ultraderecha para practicar política que son homólogas a las que está promoviendo Vox. Andalucía no cuenta con un plan de lucha contra la violencia y por la igualdad porque desde hace 8 años el gobierno andaluz lo viene prometiendo y, sin embargo, no le parece que eso sea la prioridad. Todo esto te hace pensar que parece que le importa mucho más la proyección de su imagen que velar por esa mayoría social que es la que a mí me quita el sueño.

Un referéndum por la sanidad

P. Se ha planteado estas elecciones en buena medida como un referéndum sobre la situación de la sanidad. ¿Qué fallos hay ahora que no había hace 8 años? Porque entonces había también protestas y aparentemente uno mira las cifras y ahora hay más presupuesto, más personal, los sueldos han mejorado...

R. El principal es la orientación política de no apostar por lo público. Uno puede tener muchos recursos, pero los recursos no se emplean en aquello que realmente permite incrementar la calidad del sistema. De hecho, lo que se ha producido en estos 8 años es un desandamiaje de toda la estructura de modernización que el sistema sanitario puso en marcha justamente para adaptarse a los retos del siglo XXI. A los profesionales se les han ido quitando los incentivos para que pudieran vincularse a todos los objetivos que tiene la sociedad respecto a que no haya listas de espera, a que haya un uso eficiente de los recursos, a que la formación continuada sea un valor para que lo último esté en el sistema sanitario. Si el sistema de salud público no tiene la última tecnología que hay para el tratamiento de un cáncer, el que tenga recursos se va a ir a la sanidad privada. Antes, en nuestra comunidad autónoma el que de verdad se ponía muy malito acudía al sector público aunque tuviera una compañía aseguradora o aunque tuviera un ingreso en un hospital privado. ¿Cuántas veces hemos recibido en los hospitales públicos personas procedentes de hospitales privados porque se había complicado esa patología? Esto no lo podemos perder y esto es lo que se está perdiendo.

P. ¿Puede mantenerse el sistema sanitario andaluz sin conciertos con clínicas privadas?

R. El problema más importante no es si uno tiene o no tiene un porcentaje mínimo de concertación con clínicas privadas. La actividad privada en algunos casos, sobre todo para procesos que no tienen una alta complejidad, puede tener incluso un papel complementario. El problema es cuando tú sustituyes el servicio público por la prestación privada, cuando tú no apuestas por lo público y prefieres que ese dinero se derive hacia la medicina privada. Y sobre todo cuando tú constatas en la población que la gente ya no es que acuda a los servicios concertados es que se está buscando una póliza de seguro privado.

P. ¿Se puede limitar la doble actividad de los médicos en la pública y en la privada sin generar un enfrentamiento con el sector?

R. Se puede hacer lo que hicimos en los gobiernos socialistas: la limitación para aquellos que optan voluntariamente, sin que nadie los obligue, a ser jefes de servicio o directores de unidad de gestión. Quienes tienen entre sus competencias la administración de todos los recursos que se ponen a su disposición para que la atención sanitaria sea de calidad, puede tener un interés en que ese servicio genere listas de espera porque luego en la privada gana un dinero por quitarlas. Es de sentido común. ¿En qué empresa del mundo el responsable de un área tiene capacidad y compatibilidad para trabajar también en otro sector que se beneficiaría por el mal funcionamiento del primero? Entonces, creo que hay que hacer una limitación en el sentido de que cuestiones voluntarias, como querer ser o no directivo o jefe de servicio, pues no puede ser compatible con que se administren esos recursos también teniendo otra actividad que se beneficia de su mal funcionamiento.

María Jesús Montero, candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía durante su entrevista con El Correo de Andalucía / Marina Casanova

P. Dice que el PP va a implantar el co-pago ¿De quién parte según usted esa iniciativa? ¿Es un criterio técnico, político o empresarial?

R. El presidente actual interino de la Junta de Andalucía dice que no ha acometido la reforma que tiene en mente y no la ha contado porque es un lío. Es que cualquier ciudadano que escuche esto tiene que ponerse en alerta. Es un lío ¿por qué?. Si una reforma de un sistema sanitario lo que va a conseguir es una mejor calidad en la prestación, una mejor percepción del ciudadano respecto a lo que recibe, ¿por qué es un lío? Pues claro, es un lío porque lo que tiene debajo oculto es la incorporación del copago, es la privatización del servicio. Lo que viene haciendo durante estos 8 años, que tampoco tenemos que inventar nada, es lo que ya vienen haciendo. Lo que es un lío hoy es que tú tardes 7, 8 meses o 9 meses en que te vea el especialista cuando tienes un problema que te preocupa. Y por tanto, cuando él dice que no acomete o no ha acometido todo esto, es porque realmente sabe que es impopular. Y si es impopular es porque atenta contra la mayoría social. Si atenta contra la mayoría social es porque incorpora elementos que van a terminar de quitar las señas de identidad de un sistema público, universal y gratuito, que son las tres señas que tenemos en relación con nuestro sistema sanitario. Por eso vengo advirtiendo de que el Partido Popular en el próximo 17 de mayo si obtiene las mayorías que quiere obtener, lo que le estamos dando es un cheque en blanco para que haga todo ese desmantelamiento que ya lo está ensayando. Ese es el desapego a la democracia que hacen las corrientes de derecha y de ultraderecha y desde luego que sigue a pies juntillas Moreno Bonilla, que ha hecho del bulo, de la mentira, de la deshumanización, de no dar ninguna propuesta y quedarse en lugares comunes y simplemente proyectar su imagen, su forma de gobierno. Los ciudadanos tienen que pensar si eso es lo que quieren, la paz de los cementerios, en la que al final todo se desmantela, o si lo que tú quieres es realmente una sociedad activa, una sociedad protagonista que tenga capacidad, por supuesto, de garantizar lo mínimo y lo mínimo es que si hay un tratamiento para curar un problema de salud, todo el mundo tenga acceso.

"Cuatro años más del PP, me da igual sólo o con la ultraderecha, será irreversible para los servicios públicos en Andalucía" María Jesús Montero

Sin previsión de una subida de impuestos

P. Para ese refuerzo de los servicios públicos hacen falta ingresos. ¿Subirá los impuestos o al menos derogará las bajadas fiscales que se han aprobado estos años?

R. No necesariamente. Siempre hay que plantearse la fiscalidad en términos de justicia social. Lo que hay que perseguir en la fiscalidad es lo que constitucionalmente hemos acordado, que es que cada ciudadano, cada empresa contribuya según su capacidad y que todos recibamos según nuestras necesidades. Eso es lo que hay que garantizar. Por supuesto, no es lo que está haciendo el gobierno de Moreno Bonilla, que habla de bajar impuestos. Al final, ¿a quién se los baja? Pues se los baja a unos cuantos privilegiados. Cuando el Impuesto de Patrimonio se retira, debemos hablar de cuántos contribuyentes son y cuántos se ahorraron. Y se ahorraron solo por ese impuesto, unos 7.000 euros al año personas que tenían un patrimonio medio de más de 10 millones de euros. Y esto es a costa de los servicios públicos de los trabajadores. Pues esto parece que de justicia social tiene poco. Por tanto, es que no se trata de un dogma sobre si la fiscalidad es buena o mala. Depende para qué y depende a quién. Nunca puede ser, si usted va a bajar o no. Depende de qué hablemos, depende a quién hablemos.

P. Un ejemplo concreto, el impuesto de sucesiones. ¿Volverá?

R. Yo siempre he dicho que quien primero bajó el Impuesto de Sucesiones fue un gobierno socialista y lo hizo sobre el tramo que consideró que era más justo y que por tanto podía realmente producir una ventaja a la clase media. En cualquier caso, yo por lo que apuesto no es por un tema de incremento de fiscalidad, apuesto por llegar a un acuerdo en el modelo de financiación. Pero si es que lo tenemos a la puerta. 5700 millones más para Andalucía. Es que 5700 millones es tanto en número de profesionales sanitarios a contratar, en número de hospitales a construir, en el número de evaluadores de la dependencia que puedan estar en el sistema, en el número de profesores que puedan justamente acompañar una ratio más baja para que los alumnos tengan un seguimiento mucho más personalizado... ¿Por qué el gobierno de Moreno Bonilla ha dicho que no a todo esto y se ha dedicado a confrontar? Creo que es tan sencillo como que simplemente ha eludido su responsabilidad y no ha querido reconocer en la apuesta por Andalucía a su rival político. Al revés. Ha querido decir que su rival político no apuesta por Andalucía. Jamás, nunca, se me quitó Andalucía de la cabeza haya estado en donde haya estado. Pero le digo más, mañana estoy en la posición que esté y seguiré pensando en Andalucía y seguiré pensando siempre en mi comunidad autónoma porque eso lo he hecho siempre.

P. Dijo que se quedaba más tiempo en el Ministerio para poder cerrar el sistema de financiación autonómico porque era la última oportunidad y que si no se aprobaba se quedaría bloqueado otra década. Ya no está en el Ministerio y no se ha aprobado ¿Ya se ha perdido esa oportunidad?

R. No, porque todavía la ley no se ha impulsado y por tanto estamos como cuando yo me vine. Estábamos ya a punto. De la presentación de la ley al Consejo de Política Fiscal y posteriormente al Congreso que yo espero que salga. Pero es que es así, ¿por qué? Porque el Partido Popular no tiene modelo alternativo. Yo pongo encima de la mesa un modelo de financiación. ¿Cuál es el alternativo? ¿Qué le planteamos a los ciudadanos? Si no es este, ¿cuál es el otro? ¿Qué dijo el Partido Popular? No lo tengo. Ni lo vamos a tener. Porque el Partido Popular no tiene el liderazgo interno que hemos tenido en otras formaciones políticas para poder poner encima de la mesa un sistema que nunca va a ser al 100% del gusto de todos los territorios.

P. ¿Siguen vivas entonces esa propuesta o la de la quita de deuda pase lo que pase?

R. Están perfectamente vigentes, porque las leyes han quedado hechas y por tanto ya pasa a su tramitación parlamentaria que yo espero que cuente con el visto bueno de la cámara, pero si el Partido Popular vota que no a esto es exigible que diga cuál es su modelo y por qué no comparte que el Gobierno de España destine 20.000 millones a blindar los servicios públicos. Es que esta es la gran propuesta del modelo de financiación. El mayor interés que tiene que el Gobierno de España es que 20.000 millones se pudieran utilizar para sus competencias. Si se tratara de Moreno Bonilla lo destinaría a su propia imagen y su propia proyección...

Las propuestas de nueva financiación autonómica y quita de deuda siguen vigentes, el PP tendrá que explicar si las rechaza María Jesús Montero

P. Hay otro problema muy asentado en los últimos años: los fallos en la red ferroviaria y en general en las infraestructuras que se han puesto más en evidencia desde el accidente de Adamuz. ¿Hace falta un cambio de modelo de gestión? ¿Andalucía no necesita más inversiones estatales?

R. Yo diría que tras décadas perdidas en un país, como ocurrió durante la crisis financiera y los gobiernos con mayoría absoluta del Partido Popular, intentamos recuperarlas a la mayor brevedad, pero evidentemente están ahí. El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una inversión que no tiene parangón con otros momentos de nuestra historia para intentar modernizar unas infraestructuras que se dejaron morir por parte del Gobierno del Partido Popular. Ellos alegaron entonces la situación de la crisis financiera, pero daría igual. Y creo que hemos ido invirtiendo y hemos ido modernizando nuestra red a un ritmo muy rápido. El ritmo de llegada a Andalucía de la alta velocidad ha sido impresionante. Un antes y un después. Solo hay que sentarse en la estación de Córdoba para ver que pasa un tren o llega otro cada 5 o 10 minutos a Granada. Ahora estamos proyectando Almería y está previsto Huelva. El desarrollo de la red de alta velocidad ha sido impresionante con una inversión extraordinaria del gobierno. A pesar de eso tenemos que seguir invirtiendo, sí. Y hay que dar confianza a la gente. En estos días se ha iniciado la comisión de investigación del accidente ferroviario de Adamuz. Y ya el presidente de la comisión dijo que había sido un hecho fortuito y de mala suerte. Evidentemente lo que queremos es conocer la verdad, toda la verdad y de lo que ocurrió con la vía y de lo que pasó con el 112.

P. Habla del 112, ¿considera que la Junta de Andalucía es responsable de fallar en la gestión de esta emergencia?

R. Bueno, yo me gustaría que se hubiera creado esa comisión de investigación, porque lo que conocemos de los trabajadores del 061 y del 112 es que se cayeron las redes, que no pudieron recibir las llamadas, que tuvieron que trabajar manualmente... eso es lo que comentan los trabajadores y que podía haberse convertido en una tragedia todavía superior si no es por la experiencia de gente que tenía los números de teléfono anotados en sus libretillas. O sea, es que creo que muchas veces la sobreexposición y la sobreactuación del Gobierno de Moreno lo que quiere marcar y ocultar es la parte de incompetencia de la gestión de la crisis que ellos no reconocen y que no quieren que se sepa. Es como esto es muy antiguo, ¿no? Riñe para para que no te riñan. Esto es como echar la culpa a otro para para intentar mantenerte tú como inocente, pero a mí desde luego lo que me ha dolido de todo esto es esa manera que tiene el gobierno de la Junta de Andalucía de tratar de forma diferente a las víctimas.

El Gobierno de Moreno ha criminalizado a las víctimas del cribado de cáncer de mama María Jesús Montero

P. ¿A qué se refiere?

R. Las víctimas son víctimas, y siempre hay que estar del lado de las víctimas. Me refiero a la criminalización que ha hecho el gobierno de la Junta de las víctimas del cribado del cáncer de mama cuando era directamente achacable a una negligencia. La mayor que ha tenido el sistema sanitario en España. No sabemos cuántas mujeres han fallecido, no sabemos cuántas mujeres tuvieron que hacer una mastectomía, no sabemos cuántas mujeres finalmente han desarrollado un cáncer que hoy por hoy sigue su progresión y no sabemos cuántas mujeres se han curado. Es que no sabemos nada de lo que ha ocurrido con aquellas mujeres. Se apunta que 4.000 mujeres que se hicieron su prueba, que se vio algo raro y que no terminaron de completar su estudio y que han podido desarrollar una enfermedad cuando habían hecho lo correcto para prevenirla. Esto es lo grave de lo que ha ocurrido y sin embargo todos los días las llaman, las politizan, las criminalizan y ahora le obligan a acudir a los tribunales.

P. Se queja de la deshumanización y del 'traje' que le han hecho. Hay algunas preguntas que llevan semanas sobrevolando el debate político. La primera, ¿va a coger el acta de parlamentaria pase lo que pase el 17M?

R. Mire, a mí me parece que la deshumanización del rival político es uno de los cánceres más importantes que puede tener un sistema democrático. Lo hemos visto en Estados Unidos. Y por tanto, nadie puede decir que no tiene referencia a al efecto práctico que tiene eso. Lo hemos visto en el Gobierno de España y lo estamos viendo en Andalucía. El ataque personal a tu rival político, cosa que ustedes verán que yo ataque personal jamás hago a mi rival político porque no soy de esa escuela política. El ataque personal al rival político lo que pretende es la desacreditación del otro y que se impida el debate de las políticas. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo eso es que primero dijeron que nunca me presentaría de candidata. Que yo era secretaria general y que tenía las primarias para ser candidata, pero que nunca vendría. Luego dicen que no voy a coger el acta, o que es de ida y vuelta. Mire usted, pero si aquí lo importante es que los ciudadanos hablen de política. Es que en estos días se está diciendo que no soy médica. Y muy fácil, promoción 84-90, Universidad de Sevilla. ¿Hasta dónde llega el bulo y la mentira para intentar desacreditar al rival político y desmovilizar su voto? ¿Hasta dónde tenemos que soportar esto?

No me planteo que esto sea el inicio de un recorrido a medio plazo, voy con todo el 17M

P. ¿Cogerá su acta entonces pase lo que pase?

R. Por supuesto, eso es lo que he dicho siempre

P. ¿Y la etapa de Madrid está cerrada al menos a corto y medio plazo?

R. Creo que en la política siempre, cuando se llega, tiene la intención de trabajar en el corto, en el medio y en el largo plazo como si fuera a ser su último destino. Siempre he dicho eso y es verdad que lo vivo siempre como si fuera a ser mi último destino. Pero es verdad también, por supuesto, que un dirigente político tiene que estar a disposición de su partido siempre porque esto no va de lo que a mí me guste o me apetece, esto va de lo que colectivamente una organización que tiene diferentes dirigentes y líderes, piensa que tiene que hacer. Entonces, no entiendo dónde está el interés, sinceramente se lo digo, de ese marco mental más allá de que parezca que mi apuesta por Andalucía no es real. Yo lo que no entiendo es por qué algunos siguen percutiendo sobre algo que ya he demostrado que mi apuesta era tan fuerte como que he dejado todos los cargos que tenía en Madrid para venirme a Andalucía.

María Jesús Montero durante su entrevista con El Correo de Andalucía / Marina Casanova

P. ¿Hay sólo una oportunidad para que María Jesús Montero pueda ser presidenta o esto puede ser una carrera a medio plazo?

R. Por supuesto. Por supuesto, yo voy a ganar las elecciones del 17 de mayo. No, no me estoy planteando que esto sea un periodo, un recorrido. No, no. Yo voy con toda con toda la batería de medidas, de propuestas para ganar las elecciones del 17 de mayo, porque entre otras cosas creo que estas elecciones son tan importantes que desde luego más años de la derecha, me da igual que sea sola con la ultra más años de una política de derecha en el gobierno de Andalucía puede ser irreversible para que los servicios públicos en el futuro sigan siendo públicos. Y esto es lo que me mueve. A pesar de todo el ataque y de toda la campaña de deshumanización estoy contenta, estoy ilusionada y sobre todo creo que estoy haciendo lo que corresponde, que es luchar por aquello en lo que creo y por mis valores que son defender a la mayoría social.

El único éxito posible es ganar las elecciones, somos un partido de gobierno que sale a ganar

P. Le planteo un escenario posible según las encuestas. El PP pierde la mayoría absoluta y el PSOE supera los 30 diputados pero no tiene opciones de gobernar. ¿Es un fracaso de Juanma Moreno y un éxito de María Jesús Montero?

R. No, el éxito del PSOE es ganar las elecciones eiempre. Porque es un partido de gobierno y que sale a ganar. Y por tanto, yo lo que quiero y lo que he planteado a los ciudadanos es que se pueden ganar estas elecciones, que no se puede comprar este relato de que está todo hecho, que tenemos que ser capaces entre todos de que eh movilicemos el voto progresista, que sabe ese voto, que cuando las situaciones son complicadas, a pesar de su duda o de sus incertidumbre acude a votar, es tan importante como que nos jugamos la salud. Es que se nos va la vida en estas elecciones autonómicas.