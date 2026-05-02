María Jesús Montero apela al voto feminista frente al PP: “Quienes más sufren el colapso de la sanidad son las mujeres"

Tras una primera jornada electoral de la mano de los sindicatos en las manifestaciones del 1 de mayo, el PSOE andaluz ha puesto el foco, en su segundo día de campaña, en la igualdad y en el feminismo. La candidata María Jesús Montero, “la única mujer que se presenta a las elecciones”, hizo un llamamiento al voto feminista vinculándolo al eje básico de su campaña: “Quienes más sufren el desmantelamiento de los servicios públicos son las mujeres”.

En un acto celebrado en Mairena del Aljarafe, en el que estuvo acompañada por la secretaria igualdad del PSOE, la valenciana Pilar Bernabé, los socialistas trataron de contraponer las últimas medidas que se han adoptado en el Congreso, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo (y la propuesta de reforma constitucional) o el pacto de estado contra la violencia de género frente a “las políticas de involución de la derecha”. “No podemos permitir que haya ni un paso atrás”.

Y para ello, Montero defendió la necesidad de que haya "una mirada feminista" al frente de la Junta de Andalucía para que se "apliquen los derechos que ya están reconocidos" en materia de igualdad salarial, prestaciones públicas o las políticas de conciliación familiar.

Para María Jesús Montero, las listas de espera sanitaria, los retrasos en la ley de dependencia tienen una incidencia especialmente en las mujeres. Y dentro de esta línea de discurso vinculada con el centro de su campaña (la "defensa de los servicios públicos"), la candidata socialista puso el acento en los fallos en los cribados de cáncer de mama: “El trato que se ha dado a las víctimas del cribado hubiera sido distinto si no hubieran sido mujeres. Donde haya colapsado el sistema sanitario es en enfermedades con más penetración entre las mujeres”.

El feminismo también lo vinculó María Jesús Montero con otra de las claves de su campaña, el 'No a la guerra': "La visión feminista es ahora más importante que nunca con actores políticos como Donald Trump que creen que el poder de la fuerza domina con una visión machista de la sociedad".

Aborto y lucha contra la prostitución

“El único partido que puede llevar al BOE medidas en materia de igualdad es el PSOE”, subrayó la secretaria de Igualdad socialista que fijó como objetivos en su intervención la lucha contra la violencia de género, la ley del aborto y la erradicación de la prostitución.

En esta línea, el PSOE arremetió contra los incumplimientos por parte del Gobierno de Juanma Moreno: “Incumple con todas las normativas y compromisos como ocurre con la ley de aborto”.

Los socialistas equiparan en este sentido las decisiones que pueda adoptar el PP con las que ponga en marcha Vox. “Algunos intentan que retrocedemos, pero el PSOE no va a permitir que haya ningún paso atrás”.