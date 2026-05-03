Una incidencia en su avión obliga a Sánchez a aterrizar en Turquía cuando iba a Armenia

Una incidencia técnica en el avión oficial en el que se desplazaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Armenia para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea le ha obligado a hacer un aterrizaje en la capital de Turquía, Ankara.

El Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto al resto de su delegación partió de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde con destino a la capital de Armenia, donde este lunes se reúnen casi medio centenar de líderes cuyos países forman parte de este foro.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que un fallo técnico al que han restado importancia ha obligado a cumplir el protocolo y aterrizar en Ankara, donde pasará la noche el jefe del Ejecutivo para reanudar viaje a Armenia a primera hora de la mañana del lunes una vez solventado el incidente.

Su llegada a la cumbre de Ereván está prevista para las 8:15 horas en España (dos horas más en Armenia).

A esta reunión se prevé que asista casi medio centenar de líderes de la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario.

Al término de la octava cumbre de este grupo de países, Sánchez regresará este mismo lunes a Madrid.

El último incidente con un avión oficial que hizo que el presidente del Gobierno tuviera que cambiar su agenda ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando el Falcon en el que volaba a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania tuviera que regresar a mitad de camino a causa de una avería.

Noticias relacionadas

En esa ocasión, el presidente del Gobierno intervino en la reunión de forma telemática.