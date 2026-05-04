Ábalos culpa a Aldama de necesitar una "impostura permanente" y afirma que se ha coaccionado a Jésica

El exministro de Transportes José Luis Ábalos entró al choque con el comisionista Víctor de Aldama desde el minuto uno de declaración en el Tribunal Supremo. Comenzó atribuyendo al comisionista Víctor de Aldama una necesidad de "impostura permanente", como la relacionada con una carta dirigida al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó en la que el entonces ministro de Transportes le habría encargado ser enlace del Gobierno Español, que ha negado realizar o firmar, atribuyendo al empresario el robo del papel oficial y el sello con el que se elaboró.

También insistió en que conoció a Jésica Rodríguez a través del empresario y que esta mujer, con la que mantuvo una relación extramarital durante aproximadamente un año, "ha podido ser coaccionada", o ha actuado según algún acuerdo con Aldama para ir contra él. Junto con Claudia Montes --'enchufada en Logirail según la investigación-- con la que han negado ninguna relación personal, ha manifestado que en la investigación de esta causa se ha producido una "guionización de personas vulnerables".

En cuanto a su asesor Koldo García, manifestó que tras conocerle durante un mitin fue Santos Cerdán, quien le sucedió en la Secretaría de Organización del PSOE, quien le propuso que les acompañara "24 horas al día durante meses" durante la campaña de las primarias. En agradecimiento a "esa entrega y lealtad", la única ubicación que tenía es el equipo de gabinete en el Ministerio, donde entró como asesor ."En la medida en la que participaba en mi vida se fueron creando otros vínculos", dijo ante el tribunal.

Por otra parte, la misma necesidad de "alardear" del comisionista Ábalos la relacionó con el viaje realizado en 2018 Guajaca (México) con el que inició su relación con este empresario, ya que él decía ser cónsul honorario" de España en dicho territorio. Ábalos, que ha descargado en Koldo la relación más cercana con el comisionista dentro de Transportes --"Aldama se encontraba por ahí", ha dicho en varias ocasiones-- se encuentra en prisión preventiva desde finales del pasado mes de noviembre, y se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción que se eleva hasta los 30 años en el caso de la acusación popular cuya dirección letrada se ejerce en nombre del PP:

Testifica después se lo hayan hecho los otros dos acusados, su exasesor Koldo García, que defendió su actuación y el empresario Víctor de Aldama, que reconoció haberle realizado pagos directos y haber costeado dádivas a través de él mismo o sus socios, como fueron el alquiler de su amante Jésica Rodríguez, las estancias en los chalets de La Alcaidesa (Cádíz) y Villaparra (Málaga) además de situarle como 'número 2' en la trama que para la Fiscalía Anticorrupción funciona como una organización criminal, siendo el 'número' uno de la misma el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ábalos ha ido respondiendo a las preguntas de fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón en tono cordial y relajado, subiendo el tono cuando quería resaltar algunas de sus respuestas y llegando incluso a reír en algún momento del intercambio.. Luzón, por su parte, se ha permitido hasta bromear con el acusado. “Sé que intuye lo que le voy a preguntar, como aprecio en sus respuestas, pero déjeme terminar”, ha dicho sonriendo.

Jésica y el 'gosthing'

Ábalos ha reconocido su relación con Jésica Rodríguez durante un año como una relación extramarital que reconoce que cesó de forma abrupta, y que de hecho tras cómo se comportó con esta mujer descubrió lo que "significa la palabra gosthing'. En relación con el pago del piso que esta mujer ocupó durante casi tres años en la Plaza de España, y que pagó un socio del comisionista, ha negado haber tenido llaves de dicha vivienda o haber pernoctado jamás en ella.

Así, ha tratado de explicar ante el tribunal el piso facilitado a Jésica Rodríguez. “Lógicamente ella vivía en un piso compartido con varias chicas y , lógicamente, planteamos un espacio, no solo para el presente, sino porque tenía expectativa de que esa relación pudiera prosperar", ha añadido, desvinculándose de toda relación con Luis Alberto Escolano, el socio de Aldama que pagó el alquiler del piso hasta 2022.

"Toda esta intimidad tan reventada, soy carne de meme", ha llegado a manifestar, para asegurar que conoció a Jésica a través de Aldama y le sorprende que se autoinculpara y dijera que no iba a trabajar a Ineco o Tragsatec sin que nadie le preguntara, cuando se había preocupado en rellenar los partes de asistencia. También ha manifestado que no ha vuelto a hablar con ella desde entonces. Así, ha sugerido que esta mujer "ha podido ser coaccionada", o ha actuado según algún acuerdo con el empresario.

Niega 'enchufes'

“Lo que menos procedente me parecía”, ha señalado Ábalos a preguntas del fiscal en relación con la contratación por Ineco de Jésica Rodríguez, a lo que el representante del ministerio público ha respondido: “Sin duda”. Según el exministro, que trabajara en la empresa pública ni se le “ocurrió", y Tragsatec “no es que sea lo más ventajoso”, pero siempre había entendido que trabajar es bueno, pero niega haber tenido nada que ver con el paso de Ineco a Tragsatec cuyo nombre ni le sonaba, lo vinculaba al Ministerio de Agricultura.

IguaImente, ha negado estar detrás de la entrada de la que fuera mis Asturias mayor de 30 años en Logirail: “Yo no he tenido ninguna relación con Claudia Montes. O la misma que con 200.000 afiliados del PSOE. Me pidió una foto en la calle en un acto político y estaba haciendo una formación y saludó al ministro a decirle lo contenta que estaba”. Si bien ha reconocido que delegó en Koldo la posibilidad de ayudarla. También restó importancia en que Claudia Montes mandara un currículum, que “lo mismo se manda talento”, ha señalado.

Las mascarillas, un éxito

Ábalos ha calificado de “éxito” la gestión de la compra de mascarillas que la investigación considera que dieron origen al pago de comisiones irregulares porque “no hubo ningún problema de desabastecimiento”. Ha explicado que acudió al ministro de Sanidad, porque él “solo hablaba con ministros” y le dijo: “José Luis, no te podemos ayudar, en todo caso, ten cuidado que hay mucha estafa”.

Y ha atribuido al subsecretario la gestión de la compra y el no sacar la oferta hasta que tuviéramos distribuidores. “La idea fue del Subsecretario y se hizo con pago anticipado para evitar ser engañado y se puso un mecanismo para evitar que el dinero se pudiera malversar y el dinero se depositó en una cuenta bloqueada y no se desbloqueó hasta que se comprobó la calidad de las mascarillas”.

“Me alegro de la capacidad adaptativa del ser humano y que todo se olvide, pero los trabajadores no querían salir a trabajar sin protección. Yo recibía cartas en las que me decían ‘si mi marido se muere, usted será responsable’”, ha asegurado el principal acusado. “¿Sabe quién nos habló de movilidad? Un señor que venía de Harvard por Facebook y o paran la movilidad y la pandemia no se acaba nunca”, ha explicado para rebatir que se debiera esperar 15 días para formalizar el concurso público para la compra de mascarillas.

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Ábalos ha negado dirigirse a Víctor de Aldama para mostrarle su preocupación, aunque ha señalado que pudo oír que se lo dijera a Koldo García, porque estaba mucho por ahí hasta que llamó la atención al respecto a su asesor. “Fue una odisea traer mascarillas y fuimos los primeros en traer material a muy buen precio para como estaba en ese momento” señaló, para añadir que comprar 8 millones de tapabocas, y no 4 millones que se preveía que duraran 15 días, fue su decisión política. “Esto no era bajar al supermercado a por más y en 15 días no se iba a acabar con la pandemia. Entonces era cuando las muertes empezaban”, afirmó para aclarar a preguntas del fiscal que si firmó una primera Orden por 4 millones de unidades fue porque creía que eran 8, y se corrigió.