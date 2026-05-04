José Ignacio García: "El problema no es quien tiene una casa en Chipiona, es Ana Rosa Quintana que tiene 44 pisos"

Hace tiempo que las jornadas de José Ignacio García (Jerez de la Frontera, 1987) con un no parar. Este orientador escolar relevó a Teresa Rodríguez al frente de Adelante Andalucía y ahora es el candidato de los andalucistas a la presidencia de la Junta. Pese a que el CIS lo sitúa como el candidato menos conocido, en el tiempo que pasa con El Correo de Andalucía junto a Santa Justa, hay quien le para darle ánimos de cara a las elecciones autonómicas.

"Esta mañana me han dicho: "Vamos, gafa", reconoce con vergüenza sobre el mote que le han puesto en redes antes de coger un tren a Cádiz. García repasa las principales medidas del programa electoral de su partido, que confía en poder conformar grupo en el Parlamento de Andalucía, y defiende la necesidad de que exista una "izquierda alegre" frente a una derecha que "defiende pasárselo bien".

Pregunta. ¿Sabe la gente quién es José Ignacio García?

Respuesta. Evidentemente, no lo sabe todo el mundo y nuestra tarea también es que me conozcan, no por un deseo personal, sino porque es la vía de que conozcan nuestra propuesta, nuestro proyecto político y creo que cada vez lo conoce más gente. Lo bueno es que hay buena valoración conociéndome poca gente, entonces quiere decir que al que conoce le gusta.

P. ¿A eso responde también la campaña en redes? Desde los directos a los vídeos que sube casi todos los días.

R. En realidad, no es una cuestión de la campaña electoral, llevamos años haciendo esto. Hay que comunicar en todos los ámbitos, en los medios de comunicación y en las redes sociales. También hacemos comunicación con los movimientos sociales, las luchas laborales, las AMPA o estar con los sindicatos de sanidad. Hay que estar en todos lados y las redes sociales también son un espacio para abrir puertecitas llamativas para que la gente entre y pueda conocernos.

P. ¿Y se creen encuestas como la del CIS?

R. Las encuestas, encuestas son. Después el 18 de mayo nadie se acuerda. Lo que importa es lo que vote la gente. Vamos con mucha cautela, porque los últimos años de la política nos han enseñado que lo que sube muy rápido, baja muy rápido. Nosotros, despacito con buena letra, vamos subiendo y eso es positivo, estamos contentos, pero subir con los pies en la tierra. Entonces, optimista, pero veremos.

P. El resultado le da hasta siete escaños, sería la posibilidad de formar grupo. ¿Qué supondría? ¿Qué cambio habría entre los dos diputados?

R. Mi obsesión, y por lo que me levanto ilusionado todas las mañanas, es poder transformar a Andalucía, que den los números para echar las derechas. Eso sería un freno de emergencia para salvar la sanidad pública, la universidad pública, es decir, intentar al menos frenar todas estas políticas. Eso es lo más importante. Que sacamos más diputados, pues tendremos más manos, más equipos, más gente, más voces en el Parlamento y más números para hacer política transformadora. Pero lo que me quita el sueño es intentar echar las derechas.

Mi obsesión es poder transformar a Andalucía

P. Eso implicaría tener diputados en otras provincias, ¿es esto más complicado?

R. Nosotros nacemos como partido en 2021, en el 2022 nos presentamos a las elecciones y tenemos diputado por Sevilla y Cádiz, pero ese eje Sevilla y Cádiz ya hace tiempo que lo hemos superado. Tenemos estructura, implantación, portavocía en todas las provincias. Hace tiempo que las encuestas nos dan la posibilidad de entrar en el resto de provincias y ese es nuestro objetivo. El Adelante que solo era de Sevilla y Cádiz ya ha pasado, ahora Adelante es de toda Andalucía.

P. Han anunciado en varias ocasiones que no entrarían en un gobierno del PSOE. ¿Cree que, a nivel electoral, puede perjudicarles o al contrario?

R. Nosotros dejamos una cosa muy clara y, además, es coherente con lo que hemos hecho: nunca dejaríamos gobernar si dan los números al PP, lo que tenemos claro, es que entrar en el gobierno del PSOE para calentar dos sillones genera más frustración que transformación. En el PSOE hay gente maravillosa, no es cuestión de eso, pero creo que necesitamos una izquierda que sea independiente y tendríamos esa dinámica que tienen otros partidos en el Congreso y creo que les va bien. Presión, negociación, presión, propuesta, presión, propuesta. Creo que es más útil.

P. Como las fórmulas de conseguir medidas de Rufián o Bildu

R. Claro, nosotros planteamos propuesta, nos sentamos al negociar, negociamos y apoyamos esas propuestas y en una dinámica esa de dinámica de presión, propuesta, negociación. Siempre para intentar mejorar la vida de los andaluces y andaluces, esa es nuestra obsesión, que los andaluces vivan bien y que tengan mejor sanidad, una mejor educación, acceso a la vivienda y que la universidad sea pública, se proteja y sea accesible a la gente; esa es nuestra obsesión. Eso es más útil que calentar sillones en un gobierno.

P. Se definen como la izquierda alegre, ¿quién es la izquierda triste? ¿Creen que la izquierda se han convertido como un padre que riñe a la ciudadanía?

R. Yo mismo he sido un pitufo gruñón, una izquierda gris, que está echando bronca todos los días. Más que liberar a la gente, parece que estamos dando un catecismo moral. No, mira, no. Vamos a dejar a la gente que viva como quiera. Yo lo que quiero es que la gente tenga trabaje menos y gane más, que tenga la seguridad que si te pones malo te van a cuidar, de que no estés agobiado con el alquiler y que la gente pueda irse a disfrutar a una romería, una fiesta, una feria, una Semana Santa o una barbacoa, un senderismo, me da igual. Quiero una izquierda que pelee el pasárselo bien, la alegría, el tener tiempo libre y el poder disfrutar.

La izquierda muchas veces se dedica más a ser gris, gruñona. ¿El pasárselo bien se lo vamos a dejar a Ayuso y a Moreno Bonilla? Ellos son los que defienden pasárselo bien, pero la derecha nos quieren pagando el alquiler y trabajando. La izquierda es la que defiende un proyecto para que la gente viva bien, se lo pase bien, disfrute y ellos quieren un proyecto para que estemos asfixiados pagando el alquiler, la hipoteca y trabajando un montón de horas y teniendo un contrato precario. Yo no le voy a regalar la alegría, la diversión, irse a un bar, a tomarse algo, los amigos a la derecha porque es mentira.

P. La sanidad es un tema fundamental en esta campaña, ya el año pasado consiguieron unanimidad para la gratuidad de las gafas...

R. Ahora tiene que cumplir el Congreso. Nosotros lo llevamos al Parlamento, conseguimos que todo el mundo votara a favor; lo llevamos al Congreso, conseguimos que todo el mundo votara a favor y ahora tienen que tramitarla. Si hubiera diputado andalucista en el Congreso, eso se tramita, porque tú coge y le dices a al PSOE: "O se tramita o no te apoyo nada". Tal y como están las cosas, se tramita en 15 días, pero como no hay nadie que impulse eso... Por eso hace falta que estemos allí.

Si hubiera diputado andalucista en el Congreso, la gratuidad de las gafas se tramita

P. Ahora apuntan al dentista, al nutricionista, el podólogo, ¿se refieren a prestaciones concretas?

R. No podemos estar siempre la defensiva frente a la derecha en materia de sanidad. Yo quiero que no me quiten derechos, pero también quiero avanzar, no solo quedarme como estoy. Quiero que más facetas de la salud se incluían en la cartera de servicios públicos. Hablamos de la salud bucodental, que tiene que cubrirse muchos más ámbitos. También hay que empezar a incluir la podología, porque es un servicio que es fundamental, especialmente para mucha gente mayor. Hay un montón de elementos que tendrían que ir incluyéndose, bien inclusión de servicios, bien la subvención, como se hace la ortopedia. Hay que aumentar esos servicios que se están pagando externamente o incluyendo figuras profesionales en el SAS.

P. ¿Cómo podría financiarse?

R. Planteamos un paquete de reforma fiscal con una serie de mecanismos para obtener más recursos. Uno, por ejemplo, es el impuesto de retorno sanitario a las empresas de la sanidad privada que han hecho mucho dinerito con las políticas del PP y el PSOE, pero sobre todo con las políticas del Partido Popular. Tendrían que devolver una parte de ese dinerito que que han hecho.

Creemos que hace falta una reforma fiscal para recuperar y ampliar impuestos que paguen las grandes fortunas. Hay un debate de impuestos que es a brocha gorda y entonces dice el PP que hay que bajar los impuestos y hay gente a la que hay que bajarle los impuestos, a los pequeños autónomos, hay que bajarle los impuestos, pero a la gente hay que subírselo. No puede ser que los pequeños autónomos paguen los mismos impuestos que una empresa con 100 trabajadores o que las grandes cadenas hoteleras o las industrias no estén pagando impuestos en Andalucía.

P. Otro eje vertebrador de esta campaña será la vivienda limitar el alquiler al 20% de la renta media del barrio.

R. Vamos a regular el precio del alquiler, que está regulado en un montón de países de Europa. ¿Cuál es nuestra propuesta? Ligándola a los salarios. Si alguien tiene mucho interés en que el alquiler esté más alto, pondrá interés en que los salarios suban. Cogemos la recomendación de la ONU, que dice que lo máximo que debería dedicar un hogar a la vivienda es el 20%. Estamos dispuestos a negociar si tiene que ser más porcentaje o si tiene que haber otro mecanismo de regulación, pero hay una un desacople entre lo que gana la gente y lo que cuesta el alquiler.

Si alguien tiene mucho interés en que el alquiler esté más alto, pondrá interés en que los salarios suban

Están subiendo los salarios, pero, si desde que gobierna Moreno Bonilla, los salarios han subido de media un 14% y los alquileres han subido de media un 65%, la gente es más pobre, porque la gente tiene la mala costumbre de tener que vivir en algún lado.

P. También hablan de desprivatización, ¿es un término que echa atrás a algunos votantes?

R. Hay que explicar bien las cosas para que el mensaje llegue y no tenga elementos distorsionadores que den miedo. Por eso utilizamos la palabra desprivatización, porque en algún momento la vivienda se hizo privada, ahora hay que recuperarlos para lo público. El problema no es la persona que tiene dos viviendas y tiene una casa en Chipiona o Matalascañas. El problema es de Ana Rosa Quintana, que tiene 44 pisos en Sevilla, para arriba.

Si nosotros le metiéramos mano al principal casero de Andalucía, que se llama la Caixabank y tiene 7.000 pisos, empezaríamos a hablar de otra cosa. Si les dijéramos: "Tú tienes que ponerla en alquiler accesible". Ni siquiera le diría de desprivatizar, saco una ley por la cual, en tres meses tienes que ponerla en alquiler accesible, que no quieren cumplir, pues tendría que desprivatizarla. Esas 640.000 viviendas que hay en Andalucía, según el INE, no la segunda casa de nadie, vacías; salieran al mercado, a lo mejor cambiaba un poco por mercado.

P. La campaña empezó el día 1, pero llevamos un mes y medio o más, ¿qué percepción ha tenido con respecto a la que a la campaña de hace cuatro años?

R. Yo no era candidato a la presidencia, entonces mi experiencia es muy diferente. Pero, nosotros notamos que no solo Adelante ya es más conocido, sino que además nos hemos hecho un hueco en el panorama político andaluz. Tenemos unas propuestas que han gustado, muchísimos más militantes, voluntarios, gente que está echando una mano y lo noto por la calle, notamos algo especial. Hay unas buenas sensaciones, pero pie en la tierra, cautela y que tenga lo que sea.

P. ¿Su base principal de votantes es gente joven o si las charos, a las que llamaba la candidata de Córdoba, Mariví Serrano, esta semana en un vídeo, también están que creciendo en los apoyos a Adelante?

R. Hace unos meses todo el mundo decía que los jóvenes son todos fachas y hay una parte de jóvenes que sí se siente atraído por las ideas más fascistas, pero no son mayoría. Desde hace unas semanas nos dicen que somos un partido que tiene mucho apoyo en jóvenes, pero no en los mayores. Aclararse, o son todos fachas o son de Adelante. Ni una cosa ni otra, posiblemente, pero sí notamos que hay un hay bastante apoyo entre la juventud y las encuestas lo están diciendo.

Hemos conectado con un cabreo de gente joven, que en algunos momentos ha podido canalizar la extrema derecha hacia posiciones de odio, hacia señalar que el culpable de que no tengas cita en el centro de salud es tu vecino colombiano y nosotros lo que estamos haciendo es, ese cabreo, canalizarlo hacia una visión de más derecho, de más comunidad, de más futuro. A lo mejor culpable de que no tenga tengamos citas en el centro de salud, no es tu vecino colombiano ni tu vecina marroquí, sino que se llama Moreno Bonilla o Asisa.

P. ¿Y eso cala en otras edades?

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R. La extrema derecha está intentando que nos peleemos con el de al lado y no nos peleemos con el de arriba. Eso le pasa entre gente joven, gente menos joven y gente mucho menos joven. Estamos conectando con gente también más mayor. Entre los candidatos hay gente que tiene 60 y tantos años y gente que tiene 30 años, gente que de todas las edades, del medio rural y de grandes ciudades. Queremos representar la diversidad y la heterogeneidad maravillosa que tiene el pueblo andaluz. Yo creo que somos útiles para todas las edades.