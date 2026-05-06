Un paquete sospechoso dirigido a la CUP activa a los Mossos especialistas en explosivos en el Parlament de Cataluña

Los especialistas en explosivos de los Mossos d'Esquadra, los Tedax, han sido activados este miércoles en el Parlament de Cataluña después de que los servicios de seguridad les avisaran de la llegada de un paquete sospechoso dirigido a la CUP. El sobre, sin remitente, contenía un aparente circuito electrónico e imanes, por lo que ha puesto en alerta a los encargados del control después de pasar el artefacto por el escáner.

Tras abrirlo, la policía catalana ha comprobado que el paquete no contenía ningún explosivo, sino que se trataba de un libro con un circuito electrónico, varios panfletos propagandísticos de empresas de alarmas de seguridad, entre otros elementos. Dentro del libro, según ha explicado la CUP, había una nota escrita en catalán que contenía mensajes racistas y homófobos de extrema derecha.

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En un comunicado, los anticapitalistas han denunciado la situación y han advertido de "las consecuencias del auge de la extrema derecha y de cómo su expresión violenta impacta en la calle". "Lo hemos visto, por ejemplo, este fin de semana en Cerdanyola y Ripollet con gas pimienta, como también lo vimos con el atropello de menores en Granollers entre gritos racistas, el lanzamiento de cócteles molotov a un centro de menores en Vallirana o las múltiples amenazas a los Casals y Ateneus de los Països Catalans", han añadido desde las filas anticapitalistas.