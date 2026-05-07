Ayuso, sobre el hantavirus: "La información directa que tenemos es una llamada de Ángel Víctor Torres para leerme la prensa"

Críticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid al Ejecutivo central por cómo se esta gestionando el traslado de los pasajeros y tripulantes del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido hoy en los reproches por la falta de información recibida. "La información directa por parte del Gobierno que tenemos nosotros es la llamada ayer del ministro Ángel Víctor Torres", ha asegurado desde México, donde se encuentra en viaje oficial, en una entrevista en Telecinco.

"Me llamó prácticamente para leerme la prensa, puesto que ya conocíamos el destino de 14 personas que iban a venir al Hospital Gómez Ulla y me contó la procedencia regional de cada uno de ellos y poco más", ha explicado. "A partir de ahí lo que vemos es absoluta confusión".

Ayuso ha aludido a la falta de información de la que se ha venido lamentando también el Gobierno canario y a la falta de claridad sobre los criterios manifestados a lo largo del día de ayer por las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Defensa, Margarita Robles, sobre la obligatoriedad de que los 14 españoles a bordo del barco, mantengan cuarentena. "Hemos visto cómo cada ministro va dando versiones diferentes sobre qué hay que hacer con las cuarentenas, sobre qué va a hacer el Gobierno con todo ello. Ahora mismo lo que tenemos es el mismo conocimiento prácticamente que el resto de la población", ha insistido.

"Es Salud Pública quien tiene que actuar, y es estatal", ha proseguido. "Lo único que me comentó el ministro es que los querían tener en una misma planta. Luego, entiendo que esto es una decisión de salud pública que está por encima de otras, pero no sé si la legislación española permite obligarles a estas cuarentenas en el mismo hospital, porque estamos sin información y escuchando versiones diferentes dependiendo del ministerio que hable".

La presidenta madrileña no se ha mostrado en desacuerdo con que los 14 españoles sean trasladados al Hospital Gómez Ulla. "Tengo confianza en la sanidad que hay en Madrid y en un hospital como este", ha señalado. "Con lo que con lo que no estoy de acuerdo es con no saber por qué es Madrid, bajo qué criterio y qué ministerio o que no sepamos ni en qué situaciones se encuentran, ni si van a ser cuarentenas obligatorias", ha añadido. "Lo que no me parece de recibo es el descontrol que hay dentro de ese Gobierno".

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"Cuando tienes un Gobierno de no sé cuántos partidos, 22 ministerios y otros ministerios que tienen en la sombra para criticar a los demás, pasan estas cosas, que cada vez que tiene una crisis, es de todo menos un Gobierno. No hay nadie al volante nunca", ha zanjado.