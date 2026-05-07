Génova descalifica la denuncia de Koldo García contra el PP en el juicio por las mascarillas: "Ese viejo rollo es mentira"

No ocurrió por primera vez, pero no produce la menor inquietud en Génova. La acusación manifestada este miércoles en el Tribunal Supremo (TS) por el ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García -definido como "fidelísimo" o "lugarteniente" por el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, en su alegato final- contra el Partido Popular (PP) ha sido desmentida rotundamente por los de Alberto Núñez Feijóo. Koldo García, que volvió a presentarse como una víctima y como alguien que lo ha perdido todo y que vive en una situación económica muy precaria, señaló así al primer partido de la oposición: "También me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles".

El ínclito ex colaborador del PSOE no empleó muchas palabras, pero sí las suficientes y, sobre todo, las más significativas, para conseguir levantar un buen revuelo. "Ese viejo rollo es mentira", aseguran fuentes de la dirección de los populares, que recuerdan cuando en el año 2024 aparecieron informaciones en las que Koldo trató igualmente de implicar al secretario general del PP, Miguel Tellado, en aquel momento simplemente portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, mientras que la actual vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ejercía entonces como secretaria general, cargo que ya ocupó en tiempos de Pablo Casado.

Se trató, en aquella ocasión, de uno de los muchos audios intervenidos a Koldo y publicados por diversos medios de comunicación. En concreto, una conversación de noviembre de 2023 (cuatro meses antes de la primera operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en la que se detuvo al ex asesor y a Víctor de Aldama, entre una veintena de personas) con el empresario Juan Carlos Cueto. En ella, la mano derecha de Ábalos hablaba de que se habría reunido con Tellado y con un tal "Alberto", el nombre de pila del presidente del PP.

Tellado fue muy claro en aquella ocasión: “No he mantenido ninguna reunión con Koldo García, tampoco ninguna conversación telefónica. Es una cortina de humo porque las personas a las que se intervienen esas conversaciones [telefónicas] eran conocedoras de que estaban siendo investigadas", señaló entonces, aludiendo a que cuando Koldo dijo eso sabía que estaba siendo escuchado.

Primeras alertas

Ya en febrero de 2024, cuando comenzó la investigación a raíz de las primeras detenciones de la UCO, el de juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, llegó a la conclusión de que desde tres meses antes los arrestados ya conocían que estaban siendo escuchados fruto de una investigación de la Benemérita. De hecho, el magistrado se cercionó de ello al analizar la mencionada llamada entre Koldo y el empresario Cueto, cuando los teléfonos móviles de ambos estaban intervenidos debido a una orden judicial. E incluso el mismo 3 de febrero de ese 2024, apenas días antes de que estallara el escándalo tras las primeras detenciones de la UCO, otra conversación de Koldo con otro de los implicados, en este caso Rogelio Pujalte, puso en alerta a los investigadores sobre la evidencia de que el hombre para todo de Ábalos sabía que le estaban siguiendo.

Por lo demás, los de Feijóo siguen pensando que el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá erosionándose por los casos de corrupción que le acechan. No solo el que implica a Ábalos y Koldo, que sin duda volverán a sentarse en el banquillo, como también lo hará muy posiblemente Santos Cerdán, sino los que afectan a su entorno familiar más directo. Contra su hermano David ya hay un juicio oral previsto por la plaza que obtuvo de manera presuntamente irregular en la Diputación de Badajoz, cuando la presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo, y contra su mujer, Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado pide el procesamiento por cuatro presuntos delitos relacionados con la corrupción.

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Aunque ni siquiera los populares están agarrando como otras veces el escándalo para atacar al Gobierno, adoptando un cierto perfil bajo. Baste decir, por ejemplo, que ni siquiera Feijóo se refirió expresamente en las redes sociales, donde suele fijar parte de su posicionamiento político, al juicio que este miércoles quedó visto para sentencia en el Tribunal Supremo.