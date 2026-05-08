Juanma Moreno paraliza la campaña del 17M por el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva y declara el luto oficial

La noticia del fallecimiento de dos guardias civiles tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras participaban en una persecución a una narcolancha en Huelva ha impactado de lleno la campaña andaluza. Algunas formaciones, como el PP han decidido suspender sus actos en pleno ecuador de la campaña.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decretado luto oficial este sábado por el fallecimiento de los agentes. La tragedia recuerda inevitablemente a lo ocurrido en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió a una embarcación de la Guardia Civil y causó la muerte de dos agentes y dos heridos graves.

El equipo del presidente ha sido el primero en anunciar la decisión de cancelar sus actos. El equipo del candidato popular ha trasladado a los medios la suspensión de toda la agenda del presidente de este jueves. El líder de los populares andaluces, que ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas, ha asegurado que “debe haber más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico”.

El resto de formaciones mantienen su agenda

Tras estudiar las posibilidades, el PSOE-A, ha decidido mantener los eventos que la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, tenía organizados para este fin de semana. Entre los actos está un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha confirmado que se celebrará, en La Línea de la Concepción, donde este suceso podría convertirse en uno de los temas principales.

Otras formaciones como Adelante Andalucía, que celebra un acto con figuras del Carnaval en Cádiz, han preferido mantener el acto. De hecho, aunque los andalucistas han lamentado el fallecimiento de los agentes, también han recordado que, “por desgracia, en Andalucía han muerto varios trabajadores en lo que va de año, ayer mismo un trabajador público en Málaga falleció en un accidente laboral”.

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha manifestado en redes sociales acerca del suceso. El dirigente nacional de Izquierda Unida ha lamentado el fallecimiento de los agentes mientras luchaban contra "esa lacra delictiva del narcotráfico". Por el momento, desde su partido no han anunciado cambios en la agenda, en la que se incluye un acto de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.