Javier Vendrell Camacho

Feijóo se compromete a desclasificar los documentos sobre la regularización de migrantes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, escogió la ciudad autónoma de Ceuta para celebrar este sábado el Día de Europa y hacer un alegato por la seguridad en la frontera sur de la Unión Europea con Marruecos. Ha insistido en su apuesta por la "inmigración ordenada" y se ha comprometido, en caso de llegar a presidente de Gobierno, a desclasificar los documentos del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes.