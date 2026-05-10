El PSOE acelerará la convocatoria de las primarias municipales para cerrar debates tras el resultado en Andalucía

El PSOE quiere convocar cuanto antes el calendario de las elecciones primarias para que el posible mal resultado de las elecciones de Andalucía no enturbie un proceso ya de por sí complicado. Aun no hay fecha cerrada, pero Ferraz planea convocar el Comité Federal -el máximo órgano de dirección del partido entre congresos- pocas semanas después de los comicios andaluces. Las fechas más probables son el sábado 30 de mayo o el 13 de junio, aunque todo dependerá de la agenda internacional de Pedro Sánchez. La fecha intermedia, el sábado 6 de junio, se descarta porque ese día llegará el Papa León XIV a Madrid, con todo lo que conllevará esa visita histórica. Abriendo el proceso pronto, la dirección socialista cree que no habrá tiempo material para abrir debates internos y que se revuelva mucho el partido en Andalucía o Madrid en el caso de que el resultado electoral sea malo, como pronostican todas las encuestas.

Algunas fuentes socialistas eran partidarias de retrasar la convocatoria de las primarias hasta después del verano. Pero la mayoría de los secretarios generales autonómicos y los principales candidatos, como ha podido sondear EL PERIÓDICO, prefieren que el proceso empiece cuanto antes para que los cabezas de lista definitivos tengan más tiempo para consolidarse y hacer campaña. Cerrando el proceso pronto también hay más tiempo para que se cierren antes las heridas que se abran allí donde haya primarias entre varios candidatos. La intención, tanto de Ferraz como de los líderes autonómicos y locales, es que estén proclamados a principios de diciembre.

Los estatutos del partido fijan que deben convocarse dos comités federales al año y el último fue el 5 de julio de 2025. Sin embargo, la convocatoria de cuatro elecciones autonómicas consecutivas -Extremadura en diciembre, Aragón en febrero, Castilla y León en marzo y Andalucía el 17 de mayo- ha hecho imposible la celebración del Comité Federal que habría tocado en el primer semestre de 2026..

Límite: 1 de diciembre

La intención inicial de Ferraz es que ese Comité Federal cierre los censos y apruebe un calendario de primarias que todavía no ha sido consensuado con la organización. De hecho, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, quiere hablarlo y acordarlo antes con los secretarios generales autonómicos, con lo que aun no hay nada definitivo. Si hay acuerdo, las primarias se convocarían en junio. Pero la presentación de las candidaturas se pospondría probablemente hasta septiembre u octubre, como ya ocurrió en las que se celebraron en 2022. El PSOE quiere que los candidatos municipales y autonómicos estén definidos antes de fin de año. La fecha que se baraja como límite es el domingo 1 de diciembre.

Si el resultado andaluz es malo y María Jesús Montero hunde el suelo histórico del PSOE-A (los 30 diputados de 2022), habrá inevitables movimientos internos en todo el PSOE. Pero casi ninguna fuente consultada, ni siquiera los críticos, prevé una crisis grave que amenace el liderazgo de Montero en Andalucía, y mucho menos de Sánchez en el PSOE, a un año de las municipales y a poco más de 12 meses también de las próximas elecciones generales, si se agota la legislatura, como ha anunciado el presidente.

Los candidatos autonómicos están en general bastante claros. Los que son ahora mismos presidentes -Emiliano García-Page de Castilla-La Mancha, Adrián Barbón de Asturias y María Chivite de Navarra- volverán a presentarse sin rivales internos. Además, está previsto que otros tres ministros bajen a la arena autonómica para intentar ser los presidentes de la Comunidad de Madrid (Óscar López), Comunidad Valenciana (Diana Morant) o Canarias (Ángel Víctor Torres).

Armengol no irá a Baleares

La que parece que no dará el paso de volver a intentar ser la presidenta de Baleares es Francina Armengol, a pesar de ser la secretaria general del PSIB. Su puesto como presidenta del Congreso es muy delicado y su sustitución, en caso de volver a las islas, podría convertirse en un grave problema para Pedro Sánchez por la pésima relación que ahora existe con Junts per Catalunya, que serían imprescindibles para elegir a un nuevo presidente de la Cámara Baja.

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En cuanto a los candidatos locales, habrá más juego y es posible que haya primarias en plazas importantes. Pero no parece que vaya a haber muchas sorpresas esta vez en las grandes ciudades, al menos no lo esperan las fuentes socialistas consultadas. Está por cerrar la candidatura a la Alcaldía de Madrid. Pero parece probable que la exministra Reyes Maroto repita como candidata después de pasar una legislatura haciendo la oposición al alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida. En Valencia, también está claro que se presentará la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha disparado su popularidad y su imagen de gestión al afrontar la terrible crisis de la DANA como representante del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana.