El PSOE saca pecho de la "impecable" gestión del hantavirus y acusa al PP de "estorbar" y "sembrar el odio"

El PSOE ha presumido hoy de la "impecable" gestión de la crisis sanitaria del hantavirus en la que "España ha dado una lección al mundo" mientras ha acusado al PP de "estorbar", "sembrar el odio, hablar mucho de caos y de ruido y alimentar los bulos". La portavoz socialista, Montserrat Mínguez, ha sacado pecho tras la Ejecutiva Federal socialista de un dispositivo que "ha coordinado una respuesta sin precedentes: con 400 trabajadores públicos que se han dejado la piel en esta crisis, 94 pasajeros desembarcados y la colaboración de ocho aviones; todo en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Como ha resaltado Mínguez, "la OMS ha felicitado a nuestro país, los primeros ministros han felicitado a España e incluso el Papa León XIV ha felicitado a nuestro país y a los canarios". El dispositivo desplegado, ha añadido, "debería ser un orgullo para todos, aunque no lo sea para aquellos que se llaman a sí mismo patriotas". El PSOE no ha querido confrontar con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y ha insistido en hacerlo solo con el PP y Vox para "mantener la institucionalidad" y no enturbiar más aun las relaciones de ambas administraciones. Como ya dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo en Cádiz, los socialistas han presumido del "Gobierno de las soluciones" frente a "al PP de las crispaciones".

Mínguez ha querido destacar "el cinismo del PP" que "pide dimisiones en el Gobierno desde el minuto uno mientras sigue protegiendo a Mazón" (expresidente de la Comunidad Valenciana durante la DANA). O que ahora "dice que Feijóo habría aprobado la Agencia Estatal de Salud Pública de la que ellos mismos votaron en contra". "¿Qué protocolo habría puesto en marcha Feijóo: el de Mazón en El Ventorro, el de Ayuso con los mayores de las residencias o el de Moreno Bonilla con los cribados del cáncer de mama?", ha añadido.

La Ejecutiva del PSOE de este lunes -a la que no ha asistido Pedro Sánchez- ha confirmado lo que adelantó este domingo EL PERIÓDICO: el próximo mes de julio se celebrará el Comité Federal para poner en marcha el calendario de primarias de las elecciones autonómicas y municipales, aunque Mínguez no ha querido adelantar los plazos concretos del mismo, que a partir de ahora serán debatidos por la secretaria de Organización federal, Rebeca Torró, con los secretarios generales de las distintas federaciones.

"Las encuestas no nos desmovilizan, nos motivan"

En cuanto a las elecciones de Andalucía, el PSOE no hace caso de momento a las encuestas, que no solo no les desmovilizan, sino que "les motivan", según ha asegurado en rueda de prensa la portavoz. Fuentes socialistas añaden que en todas las elecciones, el PSOE sube en la última semana de campaña. Y en estos cinco días, los socialistas van a "dejarse la piel" y van a seguir "peleando cada rincón para explicar que "otro modelo de gestión es posible en Andalucía", como ha expresado la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, a puerta cerrada en la Ejecutiva.

Montserrat Mínguez ha asegurado que "hay tiempo" para "la remontada" con la que sueña el PSOE porque "hay mucha gente decepcionada" con la gestión del presidente popular Juanma Moreno, "que no se tiene que quedar en casa". "Nunca antes había habido este deterioro de lo público en Andalucía", ha remachado. "El domingo se decide el modelo de gestión" que se va a llevar a cabo en la Junta: "un modelo en el que prime la tarjeta sanitaria o la tarjeta bancaria", ha insistido.

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Preguntada reiteradamente por las encuestas conocidas hasta ahora, ya que todas señalan que el PSOE puede hundirse hasta su peor resultado histórico, Mínguez ha recordado que en los sondeos de las elecciones generales de julio de 2023, "todas las encuestas nos daban hundidos, y al final gobernamos".