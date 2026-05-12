Coalición Canaria avisa al Gobierno de que no olvidarán la "deslealtad intolerable" con Clavijo

El Gobierno ha sacado pecho este martes de haber resuelto con éxito la crisis sanitaria del hantavirus, con un operativo que ha sido aplaudido por las organizaciones internacionales. Sin embargo, el desembarco de más de 120 personas en el puerto de Granadilla (Tenerife) y su traslado a distintas partes del mundo le ha supuesto otra crisis al Ejecutivo -esta política- con Coalición Canaria (CC) al enfrentarse al presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, que se oponía al atraque del crucero MV Hondius.

Así se lo ha hecho saber el senador de CC Pedro Manuel Sanginés que ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de haber ocultado información sobre el estado de salud de los pasajeros que iban en el barco. "Eso es una deslealtad intolerable y una falta de respeto que no vamos a olvidar", le ha espetado el parlamentario, elevando el tono en el conflicto abierto entre el Gobierno y su formación, uno de los habituales aliados que tiene Pedro Sánchez en las votaciones del Congreso. "Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación", le ha respondido la ministra, en referencia a Clavijo.

En una sesión de control en el Senado en la que el hantavirus ha copado buena parte de las intervenciones, Sanginés ha reprochado al Gobierno que se haya tildado a Clavijo de "miserable, oportunista, inhumano, ruin, insolidario y de rata inmunda". Acto seguido, ha reprochado a García que no se realizaran test PCR a los pasajeros en Cabo Verde y que se llevara al barco al puerto de Tenerife sin tener conocimiento del estado de salud de todas las personas que iban abordo.

Cabo Verde y las PCR

Ante estas acusaciones, la ministra de Sanidad ha recalcado que el Ejecutivo ha seguido todos los protocolos y ha explicado que en Cabo Verde desembarcaron todos los pasajeros que presentaban síntomas. Luego, ha recalcado que las PCR para el hantavirus no son como las del covid, ya que en España solo se hacen en el Centro Nacional de Microbiología, ubicado en Madrid. "En ningún momento el Gobierno de España ha ocultado nada. Hemos sido todo lo transparente, diligentes y sensatos que hemos podido ser", le ha espetado.

"España ha estado a la altura, hemos estado en la mirada de medio mundo. [...] Siento mucho que ustedes no estén orgullosos porque medio mundo está orgulloso de nuestra actuación", ha sentenciado. Ha sido después, tras las duras palabras de Sanginés, cuando la ministra ha dicho que será el Ejecutivo quien no olvidará a "quienes han intentado boicotear la operación", recordando que Clavijo intentó impedir que el crucero atracara en el puerto de Granadillas, algo que tuvo que imponer finalmente el Gobierno.

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Minutos más tarde, en respuesta a las críticas del PP a la gestión de la crisis, García ha insistido: "Lo que hicimos nosotros fue impedir el boicot, porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos ahora y lo impediremos siempre". Así, tanto al senador de CC como a la bancada del PP les ha afeado que no se alegren del éxito del operativo: "Les molesta que haya ido bien".