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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

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El extesorero del PP Luis Bárcenas declara en el juicio de la Kitchen

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara en el juicio de la Kitchen / EPC

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro y todavía hoy senador Javier Arenas, entre otros, además del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo Bárcenas, y distintos miembros de la Guardia Civil y la Polícia Nacional.

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