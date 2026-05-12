Posible investigación al expresidente
El PP pide explicaciones a Zapatero y asegura que no podría haber cometido irregularidades "sin Sánchez"
La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, reclama al expresidente del Gobierno y al actual jefe del Ejecutivo que ofrezcan respuestas
El Partido Popular (PP) vuelve a reclamar "explicaciones" sobre sus actividades económicas al ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. En una comparecencia de urgencia en la sede del primer partido de la oposición en la calle Génova, la vicesecretaria de regeneración institucional de los populares, Cuca Gamarra, exclamó que tras lo publicado "lo que está claro es que no cabe más silencio". Y añadió: "Se necesitan explicaciones. Tanto del señor Rodríguez Zapatero como del propio presidente Sánchez [Pedro], porque evidentemente les atañe a ambos", concluyó, antes de decir que esas presuntas irregularidades no se podrían haber cometido "sin Sánchez".
Gamarra reclamó al expresidente que aproveche el marco de la campaña de las elecciones autonómicas en Andalucía, porque está participando en ella en apoyo de la candidata socialista, María Jesús Montero, para que aclare la situación después de que El Confidencial publicase este martes que se estrecharía el cerco judicial sobre él por posible blanqueo de capitales.
Según la dirigente popular, "estamos hablando de rescates millonarios a través de fondos de los Presupuestos Generales del Estado en los que podría haber intervenido Zapatero y, además, haber cobrado por ello”, aseveró. Además, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, recriminó que Sánchez “guarde un silencio absoluto”.
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