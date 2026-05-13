Manuel Gavira, el sustituto de Macarena Olona que aspira a robarle la mayoría absoluta a Juanma Moreno

Manuel Gavira (Cádiz, 1969) ha ejercido la portavocía de Vox en el Parlamento de Andalucía en dos ocasiones. En ambas, fue para sustituir al candidato de la formación a la presidencia de la Junta, primero a Francisco Serrano, hoy procesado, y después al experimento de la defenestrada Macarena Olona. Después de años de fidelidad y meses de incertidumbre, el político gaditano se hizo con la candidatura a la presidencia.

Gavira fue de los primeros en sumarse a un Vox incipiente en Cádiz. Lo hizo en 2015, después de que un amigo le preguntara su opinión sobre las medidas que proponían en Madrid los de Santiago Abascal, un desconocido para el público general en aquel momento. Así empezó su relación con el partido y conocer al líder nacional del partido en persona le hizo querer formar parte de él "de cabeza".

Amante del Carnaval, "los domingos en el Carranza" y los paseos en moto por las carreteras gaditanas, el político ha liderado siempre las listas de Vox por su provincia. De hecho, lo que tenía claro antes incluso de conocer si sería el candidato a la presidencia era que él quería ir en las listas de Cádiz, lo hizo en las primeras generales a las que se presentó el partido en 2016 y en cada autonómica desde entonces.

Veterano del Parlamento de Andalucía

Hijo de panaderos, por eso está acostumbrado a madrugar y dormir poco, antes de dedicarse a la política, era abogado -se licenció en Derecho por la Universidad de Cádiz-, tenía un despacho propio antes de convertirse en diputado; daba clases en academias de oposiciones; actuaba como asesor mercantil y era trabajador por cuenta ajena. Todo cambió en 2018 cuando Vox entró por primera vez en un Parlamento.

Durante mucho tiempo, el nombre de Gavira no era suficiente. No lo fue en 2018 ni en 2022, pero la mala experiencia con Olona hizo que, tras el anuncio de la convocatoria de los comicios, la cúpula nacional del partido se decantara por la opción más segura. Gavira no ha dado problemas en cuatro años, es poco conocido -como los candidatos del resto de regiones- y se conoce al dedillo los postulados y el tono.

Gavira es uno de los nombres más veteranos de la formación en el Hospital de las Cinco Llagas. "Orgulloso" de las propuestas de los suyos en la Cámara autonómica, el candidato tiene claro la lista de temas que tiene que poner sobre la mesa: la inmigración, el campo o las "similitudes" que denuncian entre el PP y el PSOE. Gavira las recita una y otra vez en cada pleno, en cada mitin, con tono duro, pero una sonrisa.

Los resultados de Vox serán clave

Su relación con el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha ido a menos en los últimos meses, puede ser clave para dilucidar el futuro de Andalucía. En el último pleno él mismo le daba las claves a Moreno. Las últimas encuestas han frenado el crecimiento de la formación de Abascal en Andalucía, pero no terminan de consolidar la mayoría absoluta de Moreno, que tendría que acudir a su derecha para formar gobierno.

Hasta que llegue ese momento, como la del resto de candidatos, su agenda es un no parar. Jaén, Jerez, Úbeda... Gavira recorre estos días municipios repartidos por toda la geografía andaluza. Eso sí, el candidato, a quienes muchos no ponen cara, nunca está solo, junto a él, siempre un paso por delante, está Abascal, recibido siempre con una ovación por parte de los suyos. Ni siquiera en el cartel de campaña, en el que también aparece su jefe.

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El resultado de Vox y de Gavira será clave para conocer el futuro de Andalucía. De ello depende que en Andalucía se apliquen medidas como la prioridad nacional, que la formación ha pacto con el PP en Extremadura: "Pedimos un apoyo masivo a Vox porque necesitamos un gobierno valiente que ponga a los andaluces primero".