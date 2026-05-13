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Elecciones andaluzas

Directo | Sánchez intensifica su presencia en la campaña andaluza con un mitin en Granada

El presidente del Gobierno participa en un acto en Pulianas junto a la secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero

DIRECTO | Pedro Sánchez y María Jesús Montero en Granada / Lucía Feijoo Viera

Servimedia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intensifica esta semana su presencia en la campaña andaluza participando este miércoles junto a la secretaria general del PSOE en Andalucía y candidata a las elecciones de la comunidad, María Jesús Montero, en un mitin en Pulianas (Granada).

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno retomará este miércoles su presencia en la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo con un acto junto a Montero que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Deportes en Pulianas (Granada) a las 18 horas.

Se trata de la tercera intervención de Sánchez desde que arrancó oficialmente la campaña autonómica el pasado 1 de mayo. Ese mismo día clausuró junto a Montero y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un mitin en Cártama (Málaga) y volvió este domingo para participar en un acto en La Línea de la Concepción (Cádiz), que inicialmente estaba previsto para el sábado 9 de mayo, pero se pospuso un día como gesto de duelo por la muerte de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha.

A estos actos de campaña se suman los dos en los que ya participó Sánchez durante la precampaña, los días 19 y 26 de abril, junto a Montero en Gibraleón (Huelva) y en Córdoba. Tras el de este miércoles en Granada, ambos volverán a compartir escenario el viernes en el mitin de cierre de campaña que los socialistas andaluces celebrarán en el Fibes de Sevilla.

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Para Sánchez todavía "hay partido" y piensa que los socialistas andaluces pueden imponerse si se moviliza al electorado progresista y se concentra el voto en la papeleta del PSOE-A, tal y como viene subrayando en sus actos.

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