JUICIO KITCHEN
El perito de Fernández Díaz censura los SMS que implican al exministro en Kitchen: "Hay algún tipo de manipulación"
El ingeniero informático Javier Rubio Alamillo ha reconocido a preguntas del fiscal que el teléfono del que fuera titular del Ministerio del Interior había sido reseteado
El ingeniero informático Javier Rubio Alamillo, que declara este jueves en calidad de perito a propuesta del exministro Jorge Fernández Díaz, ha asegurado en el juicio de Kitchen que en los mensajes incluidos en dos actas notariales que incriminan al que fuera titular en la operación parapolicial contra Luis Bárcenas "hay algún tipo de manipulación, todo parece indicar que esto no está bien". De esta forma ha respondido este técnico en la vigesima sesión de la vista oral que se desarrolla en la Audiencia Nacional en Madrid, en cuyo testimonio ha insistido: "Hay elevados indicios de que hay algo que no cuadra".
Este experto informático ha negado que los notarios hayan podido manipular los mensajes, sino que considera que estos podrían haber sido "engañados o confundidos".
Preguntas del fiscal
Sin embargo, a preguntas del fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, Rubio Jaramillo ha reconocido que el terminal del exministo Fernández Díaz había sido reseteado, por lo que los supuestos mensajes no estarían en el teléfono del que fuera titular del Ministerio del Interior. Asimismo, ha confirmado que para trasladar los SMS a un documento se puede hacer un pantallazo del mismo y recortarlo.
En su informe el perito, que se ha identificado como decano del Colegio de Ingenieros de Informática de la Comunidad de Madrid mantiene que los "presuntos mensajes" presentaban "notables irregularidades" que les hacían "adolecer de una alta probabilidad de manipulación, lo que impediría que fueran tomados como veraces y que estuvieran revestidos de las características de autenticidad e integridad exigibles a estas evidencias".
Suscríbete para seguir leyendo
- La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago
- La ganadería de Trazo entre las diez de España con vacas más productivas: 'Cuidamos su descanso, el ordeño e intentamos tener la granja impoluta
- Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
- Santiago arrasa en los Premios 'Próximos' de Arquitectura: estas son todas las obras distinguidas
- Una cadena coruñesa abrirá su primera pizzería en Santiago: 'Ya tocaba abrir en la capital de Galicia
- Problemas para el tráfico en Santiago: el túnel del Hórreo estará cerrado la próxima semana por la noche
- El inesperado detalle del nuevo mural de Touro que desconcierta en redes
- Denuncian una agresión homófoba en Santiago al grito de 'bujarras de mierda